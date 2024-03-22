В Україні запровадили нову «дитячу» виплату: скільки кому платитимуть

В Україні новий вид соціальної допомоги для сімей, які тимчасово влаштовують до себе дитину. Програма має назву «Дитина не одна» і розповсюджується на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

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Оскільки процес присвоєння дитині такого соціального статусу зазвичай займає до 6 місяців, то саме на цей період і призначатиметься допомога, пояснюють у Міністерстві соціальної політики.

Розмір виплати на місяць становиме:

для дітей до 6 років — 6407,5 грн

для дітей від 6 до 18 років — 7990 грн

для дітей до 6 років з інвалідністю — 8970, 5 грн

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю — 11186 грн

За призначенням такої допомоги можуть звернутися:

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людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина постійно проживає в Україні;

представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Заява подається до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких триватиме довше, виплати продовжать на відповідний термін.

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Нагадаємо, що особи, на утриманні яких перебувають діти-сироти, не підлягають мобілізації.

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