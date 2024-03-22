38.70 / 39.26 42.10 / 42.82
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні запровадили нову «дитячу» виплату: скільки кому платитимуть

18:54 22 березня 2024
Сім'я

В Україні новий вид соціальної допомоги для сімей, які тимчасово влаштовують до себе дитину. Програма має назву «Дитина не одна» і розповсюджується на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

Оскільки процес присвоєння дитині такого соціального статусу зазвичай займає до 6 місяців, то саме на цей період і призначатиметься допомога, пояснюють у Міністерстві соціальної політики.

Розмір виплати на місяць становиме:

  • для дітей до 6 років — 6407,5 грн
  • для дітей від 6 до 18 років — 7990 грн
  • для дітей до 6 років з інвалідністю — 8970, 5 грн
  • для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю — 11186 грн

За призначенням такої допомоги можуть звернутися:

РЕКЛАМА
  • людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина постійно проживає в Україні;
  • представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Заява подається до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких триватиме довше, виплати продовжать на відповідний термін.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що особи, на утриманні яких перебувають діти-сироти, не підлягають мобілізації.

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фази Місяця

Перше місячне затемнення 2024 року змінить життя цих знаків зодіаку

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вже давно знайшлася заміна, — королівський експерт

Ураження нафтобази в курську

«Ігноруйте»: американський генерал дав пораду українцям

Миття вікон

Чисті вікна без зусиль та витрат: секретний інгредієнт впорається навіть із сильними забрудненнями

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту