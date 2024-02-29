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Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

18:15 29 лютого 2024
Роман Костенко

В Україні, де триває загальна мобілізація, комітет Верховної Ради схвалив звільнення низки категорій осіб від призову під час мобілізації, повідомляє Telegram-канал «Реальний Київ».

Секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко повідомив, що серед звільнених від призову такі категорії громадян:

- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років (крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів більше ніж за 3 місяці);

- жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків помер чи позбавлений батьківських прав;

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- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, на утриманні яких перебувають діти-сироти віком до 18 років;

- члени сім’ї осіб з інвалідністю I та II групи.

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Як писали «ФАКТИ», у ТЦК вигадали, як мобілізувати тих, хто не підлягає мобілізації.

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Мобілізація в Україні: у Раді визначилися, кого точно не призовуть

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