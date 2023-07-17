Проводиться лише в тих регіонах, де не має воєнних дій: що слід знати про процедуру всиновлення в Україні

Оскар Уайльд писав що найкращий спосіб зробити дитину хорошою, це зробити її щасливою. В Україні є можливість зробити щасливими понад 14 тисяч сиріт, здійснивши процедуру усиновлення, як, наприклад, подружжя Тимура та Інни Мірошніченків. Однак для цього необхідно знати певні правові аспекти, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова.

«Відповідно до чинного законодавства України, усиновленою може бути дитина (особа до досягнення нею повноліття). Однак у виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування.

Не можуть бути усиновлювачами такі особи:

обмежені у дієздатності або визнані недієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

не мають постійного місця проживання та постійного заробітку,

а також інші особи, передбачені Сімейним Кодексом України".

Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа, не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Усиновлювачем може бути особа, старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на 15 років.

«Відповідно до ст. 224 СК України, виносячи рішення про усиновлення дитини, суд враховує обставини, що мають істотне значення, а саме:

стан здоров'я та матеріальне становище особи, яка бажає усиновити дитину, її сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини;

мотиви, на підставі яких особа бажає усиновити дитину;

мотиви того, чому другий з подружжя не бажає бути усиновлювачем, якщо лише один із подружжя подав заяву про усиновлення;

взаємовідповідність особи, яка бажає усиновити дитину, та дитини, а також як довго ця особа вже опікується дитиною;

особу дитини та стан її здоров'я;

ставлення дитини до особи, яка бажає її усиновити.

Усиновлювач має створити відповідні умови для дитини, яку хоче усиновити і виконати вимоги ст. 207, 208, 211, 217, 218, 220 СК України".

На період воєнного стану, додає адвокатка, процедура усиновлення не змінювалася та відбувається на загальних засадах. Проте з зрозумілих на те причин усиновлення проводиться лише в тих регіонах, де не має воєнних дій та працюють державні органи влади України.

«Також питання про усиновлення може підійматися лише відносно тих дітей, обставини життя батьків чи інших родичів яких можливо встановити. Проте все ж таки з травня 2022 року процедура усиновлення зазнала певних, як на мене, позитивних змін.

Це цифровізація процесів усиновлення та створення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів (також опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), що ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти».

Систематичне оновлення інформації про дитину (про стан її здоров'я, тощо) в Єдиному банку даних, аби майбутні усиновлювачі могли зручно відстежувати інформацію про ту чи іншу дитину.

Можливість отримати консультацію щодо процедури усиновлення дитини як при особистому прийомі у службі у справах дітей, так і онлайн (для громадян України).

Можливість подати заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі з іншими обов'язковими документами не лише за місцем проживання в паперовому вигляді, а й в електронній формі (для громадян України).

Встановлені строки

для перевірки заяви та надання відповіді службою у справах дітей (5 робочих днів після отримання заяви),

для проведення обстеження житлово-побутових умов заявників (5 робочих днів після перевірки заяви),

для проходження заявником курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо".

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні спростили та прискорили процес усиновлення: у Мінсоцполітики розповіли деталі.

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