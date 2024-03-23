Попереду — успіх у фінансах: кому зі знаків Зодіаку пощастить казково розбагатіти до кінця березня

Починаючи з Дня Вогняного Собаки 23 березня починається «зворотній відлік» часу для чотирьох знаків Зодіаку, протягом якого вони можуть казково збагатитися та досягти вершин у професійній діяльності.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише видання NV.

Також журналісти з посиланням на астрологів називають щасливчиків останньої декади березня.

Скорпіон

РЕКЛАМА

Скорпіони поклали багато зусиль заради успіху у майбутньому. Час прибутків та успіху прийшов. До кінця березня представники знаку отримають все, про що мріяли. Після довгоочікуваної нагороди обов’язково необхідно взяти міні відпустку та провести цей час хоча б у маленькій подорожі.

Близнюки

РЕКЛАМА

На Близнюків багатство звалиться до кінця місяця неначе з неба. Представники знаку отримають можливість розпочати нове щасливе життя набагато кращого рівня. З величезною радістю, нарешті, можна буде зайнятися собою та приділити час саморозвитку, наприклад, черпати натхнення у творчості.

Риби

РЕКЛАМА

Рибам доля приготувала особливий сюрприз, який вони отримають до кінця місяця. Головним чином він торкнеться заповітної мрії, яка почне здійснюватися. Крім цього, неочікувано з’явиться можливість розбагатіти. Головне при цьому проявити мудрість та наважитися на серйозні вчинки при досягненні нових висот.

Овен

Щедра нагорода та висока оцінка праці очікують Овнів наприкінці місяця. Головне не соромитися та попросити підвищення зарплати. Представникам знаку варто навчитися говорити про свої бажання вголос і вони почнуть здійснюватися. Справи, які раніше перекладалися на інших, перестануть обтяжувати.

А для того, щоб «закріпити» рішення зорь, можна провести обряд за рекомендаціями київського «мольфара» Макса Гордєєва.

Або послухати кілька пісень, які з'явилися у березні, і в які автори та виконавці заклали «невидимий код» багатства.

Серед них є й відомі виконавці.

І талановита молодь.

І популярні у дівчаток та жінок виконавці.

Але головне, звичайно, це — віра в тем, що все у житті буде добре — якщо не зараз, то у квітні — це вже точно!

173

Читайте нас у Facebook