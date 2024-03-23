Скорпіонам — реалізація бажань, Тельцям — упевненість в силах, Левам — підтримка друзів: що обіцяють зорі в День Вогняного Собаки

Передостання субота місяця, 23 березня — чудовий день для нових починань, вважають астрологи.

Крім того, відкритість до нових людей та угод допоможе успішно вирішити низку питань. Також сьогодні рекомендується не відкладати покупки, у тому числі великі, радять знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні вам доведеться активно займатися справами, бути мобільними, розв'язувати проблеми, що виникають несподівано. Для цього найкраще підходить перша половина дня, а після обіду дозвольте собі розслабитися і відпочити в колі сім'ї. Поділіться своїм секретом із близькою людиною, обговоріть деталі.

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Телець

Ви отримаєте відповіді на якісь важливі для вас запитання. Це зміцнить упевненість Тельців у своїх силах, підніме їхню самооцінку. Вільний час 23 березня проведіть за цікавим інтелектуальним заняттям, переглядом історичного фільму, читанням корисної книги, розвивальними іграми.

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Близнюки

Велика ймовірність несподіваних подій, проблем, що раптово виникли. Складіть собі чіткий план на день, будьте на зв'язку з потрібними людьми, щоб вчасно зреагувати. Не довіряйте отриманій інформації, перевіряйте самі всі факти і новини. Хтось може вами маніпулювати.

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Рак

У першій половині дня у вас може бути поганий настрій. Доведеться змінювати плани, уникати спілкування з роздратованими або агресивними людьми. Постарайтеся зберегти позитивний настрій і внутрішню гармонію. Надайте підтримку тим, хто її потребує, фінансову, зокрема.

Лев

День напружений і складний в емоційному плані. Не піддавайтеся зневірі, шукайте нові шляхи, обходьте складні ситуації. Підтримка друзів і рідних 23 березня допоможе Левам пережити неприємності та зберегти бадьорий настрій. Не починайте нових справ, проведіть більше часу з родиною.

Діва

Сьогодні вдалий час, щоб помиритися з потрібними людьми, порозумітися і спробувати відновити стосунки. Якщо це неможливо, закрийте стару сторінку і залиште в минулому всі негативні переживання. Дівам потрібно захищати свої особисті кордони і не дозволяти собою маніпулювати.

Терези

Щоб зберегти позитивний настрій, не сидіть у чотирьох стінах. Виходьте на вулицю, проводьте час із друзями та з коханими людьми. Також варто приділити увагу здоров'ю, пропити курс вітамінів, зайнятися спортом, сходити на масаж. Це додасть Терезам бадьорості, відновить сили.

Скорпіон

Вдалий день, коли деякі ваші бажання можуть здійснитися. Інтуїція на високому рівні, тому варто до неї прислухатися під час ухвалення рішення. Сьогодні у Скорпіонів може відбутися важлива зустріч, яка переросте в серйозні стосунки або вплине на їхню кар'єру.

Стрілець

Корисно займатися фінансовими питаннями, обговорювати їх і думати про додаткові джерела доходу. Займіться купівлею продуктів, необхідних речей для дому. 23 березня ви зможете заощадити. Позбавляйтеся минулих думок, негативних переживань, дивіться в майбутнє з оптимізмом.

Козоріг

Із самого ранку намагайтеся налаштуватися на позитив, женіть від себе похмурі думки. Подбайте про своє самопочуття. Тримайте ноги в теплі, проводьте більше часу на свіжому повітрі, вживайте свіжі овочі та фрукти. Спілкування з різними людьми допоможе Козорогам дізнатися щось цікаве.

Водолій

Меланхолійний і сумний настрій вам не допоможе. Перестаньте думати про невдачі та втрати, дивіться вперед з оптимізмом. Намагайтеся вести розмови на веселі та корисні теми, уникайте складних моментів. Вечір проведіть розслаблено, відновіть душевну рівновагу.

Риби

Хтось спробує зіпсувати вам настрій, буде вас дратувати або нервувати. Зберігайте спокій, уникайте конфліктів і сварок. Не варто обговорювати неприємні або особисті теми: ви можете ненароком видати свою таємницю й опинитися в неприємній ситуації. Шукайте позитив у всьому, що відбувається.

Також зазначимо, що за Східним календарем 23 березня — День Вогняного Собаки, нагадує Метеопрог.

Вогняна Собака — символ вірності, великодушності та захисту. Завтра ваша вірність і великодушність будуть надзвичайно сильними, проте будьте обережні з проявами агресії.

На роботі можуть виникнути напружені ситуації, які вимагатимуть вашої уваги та рішучості. Намагайтеся зберегти спокій і зосередженість, уникаючи конфліктних ситуацій.

«Знайдіть час для прогулянок на свіжому повітрі, щоб зняти стрес і підзарядитися енергією. Проведення часу на природі допоможе вам зберегти гармонію в душі та покращити настрій», — радять експерти зі Східної астрології.

Під час прогулянки можна слухати українську музику, адже останніми днями з'явилось кілька чудових пісень.

Зокрема, вчора нову композицію записали KALUSH х KOLA.

Крім того, також вчора, саме до Всесвітнього дня метеоролога зявилась пісня з закликом подивитися на те, як з неба падають краплі.

А співачка ALBINA переспівала українську народну пісню.

Своєю чергою, Сергій Піскун записав для любителів вічногоживого «бум-ца-ца» кліп на свою порівняно нову пісню.

Також порадували любителів «легкого жанру» улюблениць школярок та пенсіонерок Віталій Лобач з Мариною Полончак — куди ж без хіта 90-х?

Тож «музика на вибір» буде у любителів зовсім різних жанрів.

Зверніть увагу також на передбачення тарологів на другий місяць весни, який розпочнеться зовсім скоро.



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