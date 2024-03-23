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Події

На Херсонщині ворожі дрони атакували «Пункт незламності»: що відомо

13:49 23 березня 2024
Пункт незламності

Російські війська продовжують тероризувати мешканців Херсонщини, використовуючи ударні БПЛА і КАБи. А 23 березня мішенню для ворога став мирний об'єкт для цивільних — «Пункт незламності», куди приходили літні люди, аби отримати доступ до мінімальних благ — води та електроенергії.

Вдень 23 березня армія рф скерувала два FPV-дрони на такий цивільний об'єкт у Новоолександрівській громаді.

Як повідомив у Мережі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, на даний момент до лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки, а також 61-річну місцеву жительку з контузією.

Є серед потрепілих і 54-річний чоловік. У нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію.

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«Всім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу», — повідомляє Прокудін, показуючи фото з місця подій.

Руйнування у Пункті незламності

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Нагадаємо, раніше вже на Чернігівщині російський ударний дрон атакував маршрутний автобус — в ньому люди поверталися з ринку в сусідньому селі.

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