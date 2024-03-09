Ворог знову атакував Україну дронами: що відомо про збиті цілі

В ніч на суботу, 9 березня, росія вкотре атакувала нашу країну дронами-камікадзе типу «шахед». Повітряну тривогу оголошували у багатьох областях, вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині.

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В цілому по Україні дрони «традиційно» літали над областями та змінювали курс, проте українські військові збили більшість ворожих дронів: ліквідовано 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу shahed, повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 9 березня 2024 року противник атакував 15-ма ударними безпілотниками типу „Shahed“ (райони пусків Чауда — Крим., Приморсько-Ахтарськ — рф.). До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 „шахедів“ у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей», — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, 5 безпілотників збили оборонці неба над Криворізьким районом цієї ночі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне з сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає, уточнив очільник області.

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Керівник Криворізької МВА Олександр Вілкул повідомив, що було влучання по одному з промислових підприємств. Пожежу вдалось локалізувати вночі, але ліквідація наслідків продовжується і вранці.

«Вночі країна-терорист знову атакувала Україну, у тому числі і Кривий Ріг, ударними БпЛА типу „Шахед-131/136“. Силами ППО було збито 5 ударних БпЛА, які летіли на наше місто. Але було і влучання по одному із промислових підприємств. Пожежу вдалось локалізувати в 02.57, але ліквідація наслідків ще продовжується. Головне — без втрат!» — написав він.



Вчора ввечері оборонці неба збили ворожий шахед у Синельниківському районі.



Також вночі внаслідок ворожого удару по Херсону, поранення отримав семирічний хлопчик. Він перебуває у лікарні з пораненнями середньої тяжкості, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири багатоповерхівки, яка постраждала від російського удару.

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На фронті наші військові потужно атакували росіян. Так, авіація Сил оборони 10 разів вдарила по районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ вразили район зосередження озброєння та військової техніки, пункт управління та три станції радіоелектронної боротьби (дві Р-330Ж «Житель» та ТОС-1А «Солнцепєк») та склад боєприпасів.

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