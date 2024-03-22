Дрон окупантів атакував маршрутку на Чернігівщині: є поранені
В п'ятницю, 22 березня, російський ударний дрон атакував маршрутку з людьми у прикордонному з рф Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.
Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, як мінімум троє мирних громадян зазнали травм.
Інцидент трапився близько 14:00 на території одного з прикордонних сіл.
Місцеві мешканці саме поверталися з ринку в сусідній Семенівці.
«Поліцейські спільно з представниками екстрених служб надають допомогу потерпілим та доправляють їх до лікарні. Поліція фіксує наслідки ворожої атаки та збирає докази воєнного злочину окупантів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно масованої атаки російських БПЛА зазнавала також прикордонна Сумщина. Цей регіон страждає також від ДРГ ворога.194
Читайте нас у Facebook