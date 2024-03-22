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Події

Дрон окупантів атакував маршрутку на Чернігівщині: є поранені

16:02 22 березня 2024
Ілюстративне фото поліції

В п'ятницю, 22 березня, російський ударний дрон атакував маршрутку з людьми у прикордонному з рф Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції, як мінімум троє мирних громадян зазнали травм.

Інцидент трапився близько 14:00 на території одного з прикордонних сіл.

Місцеві мешканці саме поверталися з ринку в сусідній Семенівці.

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«Поліцейські спільно з представниками екстрених служб надають допомогу потерпілим та доправляють їх до лікарні. Поліція фіксує наслідки ворожої атаки та збирає докази воєнного злочину окупантів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно масованої атаки російських БПЛА зазнавала також прикордонна Сумщина. Цей регіон страждає також від ДРГ ворога.

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Ілюстративне фото поліції

Дрон окупантів атакував маршрутку на Чернігівщині: є поранені

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