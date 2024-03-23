Точно не Klavdia Petrivna: Маша Кондратенко здивувала шанувальників треком французьскою

Співачка Маша Кондратенко відома українцям не тільки як учасниця патріотичних івентів і виконавиця однієї з перших пісень про російських окупантів «Ванька-встанька», але і як учасниця «розводу» публіки щодо співачки під ніком Klavdia Petrivna.

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Незважаючи на високі рейтинги і велику кількість переглядів кліпів, Klavdia Petrivna вперто не бажає зізнаватися в тому, що вона — 18-річна львівська школярка, як про це писав блогер Беспалов.

І одного разу Маша допомогла їй обдурити публіку: вона вийшла отримувати нагороду замість Klavdia Petrivnа і намагались всіх переконати, що саме вона — це і є вказана виконавиця.

Але нещодавно Кондратенко вирішила записати нову композицію французько-українською мовою під назвою un deux trois, і багато шанувальників впевнилися: тембри схожі, але це точно не Klavdia Petrivnа.

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При цьому композиція сподобалась публіці.

«В цій роботі я хотіла поєднати свою любов до французької мови й культури та рідної української. Тут я розкриваю себе з нового боку, знайомлю вас з тим, що мені подобається, адже все життя марю Францією», — зізналася Кондратенко.

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Як зізналася виконавиця, у цій пісні вона оспівує стан, коли «і хочеться, і колеться».

«Ідеш містом. То починаєш танцювати, потім засмучуєшся, адже він не пише. Ця історія приречена на провал. Але відчуття окриляють, надають життю яскравості й перцю», — прокоментувала роботу співачка.

Трек сповнений вайбом прогулянки Парижем та яскравою й легкою енергетикою.

Зазначимо, що Маша Кондратенко — артистка нової хвилі української музики. Авторка й виконавиця пісень «Ванька-встанька», «Вогник вогник», «Хто це така», «На горі».

Нагадаємо, що днями прем’єрою нової композиції шанувальників потішив гурт «Океан Ельзи», який випустив англомовну пісню Voices Are Rising, що увійшла до першої платівки «ОЕ» англійською мовою.

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