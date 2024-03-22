«В саме серденько»: «Океан Ельзи» вперше випустив англомовну пісню

Легендарний український музичний гурт «Океан Ельзи» вперше за часів свого існування випустив англомовну пісню. Композиція Voices Are Rising згодом увійде до великого альбому. Про роботу над ним лідер колективу Святослав Вакарчук заявляв ще на початку березня 2024 року.

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«Ми будемо працювати над тим, аби і музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали в світі», — проанонсував вихід альбому музикант.

Прем’єра ліричного треку відбулася 22 березня, коли російські загарбники здійснили наймасштабнішу атаку на енергосистему України. Музиканти вирішили не скасовувати випуск пісні і відреагували на події в країні.

«Voices Are Rising — це перша пісня нашого першого англомовного альбому, — написали у офіційному повідомленні гурту. — Тут мали б бути великі тексти, розповіді. Але сьогодні ми хочемо, аби ви просто послухали пісню та, найголовніше, пам'ятали, що світло завжди переможе темряву. Наші українські голоси вже здійнялись завдяки тим, хто щохвилини боронить, відновлює, несе своє світло! Нашим енергетикам сьогодні — максимальна підтримка».

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Шанувальники колективу на різних мовах відразу зреагували на вихід хіта у коментарях на музичній платформі.

«Дякую! — були вражені слухачі. — Це новий рівень! Це клас! Це конкурентна українська англомовна пісня!«

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«Ваша музика — це світло у ці темні часи, — написали у коментарях. — Дякую за мистецтво і справжню музику. Пісня закохує з перших нот».

«Дуже потужно!!! — зазначили шанувальники. — В саме серденько».

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Нагадаємо, нещодавно Святослав Вакарчук вразив проникливою піснею.

«ФАКТИ» писали, що Олег Скрипка випустив кліп-епос.

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