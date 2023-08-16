З любов’ю до Херсонщини, з вірою у Перемогу: «Чорноморські Ігри 2023» обрали переможця у Києві

Фестиваль «Чорноморські Ігри», який традиційно проходив в українському Скадовську на березі моря, цього року відбувся у Києві. Захід пройшов на двох локаціях: в студії музичного каналу М1 та інноваційному містечку Unit City.

Ключовою ідеєю фестивалю стала підтримка Херсонщини, частина якої знаходиться у тимчасовій окупації, а інша частина перебуває під постійними обстрілами ворога.

«Чорноморські Ігри» об’єднали талановитих дітей України, які сьогодні розкидані по всьому світі. На участь у вокальному конкурсі було надіслано 517 заявок з 25-ти областей, а також з 12 країн світу, в яких зараз мешкають конкурсанти.

Володаркою Гран-прі 19-х «Чорноморських Ігор» стала 13-річна Єва Генова з міста Костопіль Рівненської області. Вона присвятила перемогу своєму татові та усім захисникам і захисницям нашої країни. На превеликий жаль, батько Єви не побачив переможного виступу доньки. Він загинув 14 липня під час виконання бойового завдання…

Володарка Гран-прі 19-х «Чорноморських Ігор» Єва Генова

Виступи юних талантів оцінювало професійне журі: Валентин Коваль (член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення), Альона Савінова (викладачка вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральна продюсерка каналу М1), Тарас Тополя (лідер гурту «Антитіла»), Олена Мозгова (музична продюсерка), Віталій Дроздов (генеральний продюсер TAVR Media), TARABAROVA (співачка, автор пісень), NK (співачка, володарка Гран-прі «Чорноморських Ігор» 2004), Тіна Кароль (народна артистка України).

Фестиваль підтримала рекордна кількість популярних українських виконавців зі своїми актуальними патріотичними піснями та треками: ENLEO, Demchuk, Маша Кондратенко, dj Polinka, Probass ∆ Hardi, TVORCHI, СОЛОХА, Анна Трінчер, М’ЯТА, POSITIFF, КOLA, MamaRika, Zlata OGNEVICH, SHUMEI, СНЕЕV, TARABAROVA, Олександр Пономарьов, Jerry Heil, ROXOLANA, KARTA SVITU, Kazka, гурт «Антитіла».

Фестиваль підтримали Олександр Пономарьов, DZIDZIO

Традиційно серед гостей фестивалю були його переможці та лауреати різних років: NK, DZIDZIO, Tiна Кароль, DOROFEEVA, DIMARIA, SONIKA, Darisha, Олена Усенко, MASHA DANILOVA, Alena Omargalieva, KRYLATA, TAYANNA.

Особливе місце на фестивалі отримав спеціальний творчий хаб для дітей та дорослих митців з Херсонщини. Тут були численні майстер-класи, виставки, міні-ярмарок, кінопокази, виступи музикантів, театральні постановки.

«Дякую ЗСУ та усім, хто стоїть на захисті нашої країни, що ми змогли провести 19-ті „Чорноморські Ігри“. На жаль, цього року не в Скадовську, але все ж ми змогли зібрати наших талановитих дітей з різних куточків як України, так і світу. Фестиваль продовжує виконувати свою головну місію — підтримувати, розвивати та надавати можливість самореалізації для творчих дітей. Але цього року наші додаткові завдання були не менш важливим — привернути увагу до проблеми втраченого дитинства та відправити свій посил підтримки мешканцям Херсонщини, які знаходяться під постійними обстрілами та в тимчасовій окупації. Ми показали незламність та стійкість дітей України, їхню жагу до творчості та бажання рости і розвиватися у рідній вільній Україні. Дякую Українському Культурному Фонду, усім партнерам та медіа за допомогу в реалізації наших цілей», — говорить засновник фестивалю Микола Баграєв.

Глядачами фестивалю стали ВПО з Херсонщини, діти загиблих героїв, учасники бойових дій та їхні родини, воїни з інвалідністю, сонячні діти з Херсонщини, які нині проживають у різних куточках країни.

Переможці та лауреати фестивалю

19-й вимушено переміщений дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри» відбувся за підтримки Українського Культурного Фонду. Привітання «Чорноморським Іграм 2023» надіслав Президент України Володимир Зеленський. Він подякував організаторам за те, що в цей нелегкий час вони дарують юним українцям турботу та радість, можливість розвивати й демонструвати свої таланти. Президент підкреслив, що людину створює добро та любов, а не злість і ненависть та побажав, щоб наступні «Чорноморські Ігри» приймала гостинна херсонська земля, сонячний та мирний Скадовськ.

Фестиваль відвідали віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, тимчасово виконуючий обов’язки Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров, голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Їхня увага та слова підтримки стали додатковим натхненням для юних талантів та додали віри у нашу неминучу Перемогу над ворогом.

Телеверсія фестивалю буде показана у телемарафоні «Єдині новини» 26 серпня о 21-й годині, а також 1, 9 та 16 вересня в ефірі музичного каналу М1.

Раніше «ФАКТИ» писали, що киянка Софія Самолюк відмовилася брати участь у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023 в Італії. 13-річна дівчинка сказала, що не співатиме на одній сцені з російськими терористами. Нагадаємо, що Софія Самолюк у 2021 році стала переможницею фестивалю «Чорноморські ігри» у Скадовську Херсонської області.

Фото в заголовку: Микола Баграєв з членами журі фестивалю

Фото пресслужби фестивалю «Чорноморські Ігри»

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