Настя Каменських представила проникливу пісню-сповідь, в якій звернулася до Ангела та вищих сил

Співачка Настя Каменських (сценічний псевдонім NK), якій не звикати до виступів не тільки на сцені, але й у бомбосховищах, представила нову пісню «Не облиш мене», на створення якої її надихнули реальні історії людей.

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В анонсі до пісні йдеться про те, що Настя завжди активно займалась благодійністю, допомагала онкохворим дітям. Після початку повномасштабного вторгнення NK неодноразово приїздила у шпиталі до військових. Через волонтерів передала тони допомоги людям і бійцям, а також зібрала мільйони гривень на благодійних концертах.

За словами NK, на всіх таких виступах вона постійно спілкується з військовими та волонтерами, які неодноразово були за крок до смерті. І такі бесіди переконали її в тому, що майже усіх таких людей об'єднувало одне: зустрівшись зі смертю, вони розуміли, яке швидкоплинне життя, і починали, як ніколи гостро, його цінувати.

Артистка неодноразово казала у своїх інтерв'ю, що після початку повномасштабного вторгнення у неї почались депресивні епізоди і вона почала активно працювати з психологом. Проте вона стверджує, що саме війна навчила кожного з нас дорожити життям, цінувати щастя та можливість бути разом з найріднішими.

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«Цією піснею я звертаюся до Ангела та до вищих сил і молюся, щоб якнайшвидше здійснилася мрія кожного українця: зрозуміти, що твоїм найдорожчим людям більше нічого не загрожує. Сподіваюсь, що цей трек підтримає всіх, хто кожен день переживає за коханих і рідних, які перебувають на нулі чи в окупації, і молиться за них!», — наголосила NK.

За словами Каменських, цей трек — сповідь людини, яка розуміє, що її життя може обірватися будь-коли.

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Нагадаємо, що ще одна співачка, виступами якої активно займався продюсер Потап, розповіла про їх випадкову зустріч під час війни і про те, як зрозуміла, що більше вони ніколи не будуть працювати разом.

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