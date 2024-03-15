Настя Каменських влаштувала концерт в бомбосховищі в Кременчуці під час повітряної тривоги

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно випустила нову пісню з автором хітів Енріке Іглесіаса, продовжує свій тур «Я — Україна». 14 березня з оновленою концертною програмою артистка відвідала Кременчук. Але через повітряну тривогу концерт довелося зупинити. Вся команда разом з глядачами спустилася до укриття. Там Настя Каменських влаштувала справжній концерт, співали та танцювали разом з глядачами.

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«Тепер щоразу, коли мене запитуватимуть: а яка місія артиста під час війни — я показуватиму ці відео. Кременчук. Повітряна тривога. Укриття. Але дух українців не зламати нічим. Я радію можливості подарувати комусь посмішку, обійнятися та допомогти відволіктися хоч на хвилину. Я радію очам, у яких під час концерту втома змінюється сльозами щастя та захвату. Так, наше сьогодення — неймовірно важкий період для кожного. Але разом ми подолаємо будь-які труднощі.

На концерті в Кременчуці я хотіла підтримати людей, подарувати хвилини щастя та радості. Але вийшло навпаки. Кожна людина в бомбосховищі стала для мене джерелом натхнення і віри, що разом ми зможемо подолати будь-які перешкоди", — прокоментувала Настя Каменських.

Вона вже виступила в таких містах, як Суми, Полтава, Запоріжжя, Камʼянське, Кривий Ріг, та Дніпро.

Також наразі в турі перебуває Наталя Могилевська. В Кривому Розі вона опинилася в епіцентрі ракетного обстрілу. З укриття співачка вела пряму трансляцію, розказуючи про те, що відбувається навколо. Її публічно підтримала Алла Пугачова, залишивши коментар під дописом.

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Фото: https://www.instagram.com/kamenskux

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