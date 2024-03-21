«Ми ніколи не будемо друзями»: Мішель Андраде відверто розповіла про зустріч з Потапом під час війни

Співачка болівійського походження Michelle Andrade, яка пішла з продюсерського центру Потапа та Ірини Горової, зізналася, що більше ніколи не буде друзями з колишнім шефом. Такий висновок вона зробила після випадкової зустрічі з ним вже під час війни.

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«Потап дуже емоційний, насправді. І мені здається, що він дуже енергетична людина. Інколи тяжко з ним говорити, якщо чесно. Я його зустріла лише одного разу після повномасштабного вторгнення, це була досить незрозуміла зустріч. Ніби було все добре, але все одно я відчуваю, що ми вже ніколи не будемо друзями. Я не буду загадувати, але просто ось так», — зазначила Мішель в інтерв'ю «Радіо Промінь».

Вона також розповіла, що пішла з лейблу MOЗGI ще до того, як він змін формат і почав працювати як Pomitni під керівництвом Ірини Горової. Мішель каже, що вона хотіла більше виражатися творчо та мати власну думку, що не завжди підтримували продюсери.

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«Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми вели переговори про те, що ми вже не хочемо працювати разом. Тому що я зрозуміла, що хочу дати собі час для того, щоб створити щось нове. І коли ви розвиваєтесь — ви йдете разом або вже окремо. Я зрозуміла, що я хочу вже, напевно, окремо, бо деякі мої ідеї не підтримували. Мені дуже тяжко, коли в творчих моментах мені не дають слова, не підтримують. Зараз, наприклад, коли я бачу Іру десь, то ми можемо привітатись. І все нормально», — розповіла співачка.

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Нагадаємо, Потап перебуває за кордоном, за що отримує багато критики від українців. Його дивні пости в соцмережах не пояснюють його позиції. Нещодавно Потап разом з Настею Каменських перебували в Колумбії, де працювали над новим музичним матеріалом співачки.

Фото: instagram.com/mishvirmish

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