«Ощадбанк» ще на пів року продовжив дію прострочених платіжних карток

Банк «Ощадбанк» у зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів знову продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Дію карток продовжено до 30 вересня 2024 року. Про це повідомили у фінансовій установі.

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«Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати готівку в банкоматах тощо», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні продовжили обмін дрібних монет та старих банкнот гривні.

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