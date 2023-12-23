«Ощадбанк» продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 березня 2024 року: що важливо знати

«Ощадбанк», який продовжує нарахування пенсійних виплат на картки незалежно від того, де пенсіонер зараз перебуває, оголосив про продовження термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року.

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«Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується, починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення „Ощадбанку“ для її отримання у зручний для вас час. У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо», — йдеться у повідомленні банку.

Нагадаємо, що влітку цього року «ПриватБанк» подовжив період використання всіх карток, у тому числі й тих, термін яких закінчується, ще на 24 місяця.

Фото Pixabay

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