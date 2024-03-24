Побив рекорд чемпіона світу: австрієць Баумгартнер забив на 7-й секунді найшвидший гол в історії міжнародного футболу (відео)

Півзахисник «Лейпцига» та збірної Австрії Крістоф Баумгартнер увійшов до історії, забивши найшвидший гол у міжнародному чоловічому футболі. Зовсім недавно вболівальники стали свідками найшвидшого взяття воріт у чемпіонаті Австрії.

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У товариському матчі проти Словаччини в Братиславі 24-річний Баумгартнер вразив ворота господарів поля через 6,3 секунди після стартового свистка. Після розіграшу початкового удару Крістоф отримав м'яч від товариша по команді Міхаеля Грегорича, зробив чудовий забіг повз суперників і потужно пробив у нижній кут воріт голкіпера словаків Мартіна Дубравки (австрійці зрештою перемогли — 2:0).

«Те, що я забив після семи секунд, це, звісно, круто. Під час гри я подумав про себе, що раніше, напевно, ніхто не забивав швидше за збірну», — зізнався після гри Крістоф Баумгартнер.

Відеоогляд матчу Словаччина — Австрія — 0:2

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Зазначимо, що колишнє досягнення належало чемпіону світу у складі збірної Німеччини Лукасу Подольські, який у 2013 році вразив ворота Еквадору на 8-й секунді зустрічі.

За іронією долі, досягнення Баумгартнера могло протриматися лише кілька годин, оскільки цього ж дня у Ліоні німець Флоріан Вірц у товариському матчі Франція — Німеччина (0:2) забив ексчемпіонам світу вже на 8-й секунді зустрічі.

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Відеоогляд матчу Франція — Німеччина — 0:2

Додамо, що абсолютний рекорд світового футболу належить 36-річному форварду «Кройдона» Райану Холлу, якому у 2017 році в поєдинку 9-го за силою англійського дивізіону знадобилося лише 2,1 секунди, аби вразити ворота «Кокфостерса».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віталій Миколенко забив найшвидший гол сезону в англійській прем'єр-лізі.

Фото oefb. at

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