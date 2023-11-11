Найшвидший гол Миколенка та м'яч-красень Зінченка за «Арсенал»: українці зчинили галас в АПЛ (відео)

Успішним для футболістів збірної України Віталія Миколенка та Олександра Зінченка, які отримали виклик у команду Сергія Реброва на матч з Італією, видався черговий ігровий день в англійській прем'єр-лізі.

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Колишній динамівець Миколенко вразив ворота «Крістал Пелас» вже на 54-й секунді зустрічі і не лише допоміг своїй команді відсвяткувати успіх — 3:2, а й став автором найшвидшого м'яча англійської прем'єр-ліги у сезоні. Зазначимо, що захисник відзначився третім влучним ударом в АПЛ і забив у другому поєдинку поспіль (у минулому турі від українця постраждав «Брайтон»).

В свою чергу, Олександр Зінченко на 74-й хвилині домашнього поєдинку проти «Бернлі» ефектно забив свій дебютний у сезоні гол за «Арсенал» і встановив остаточний рахунок у матчі — 3:1. Зазначимо, що раніше один із лідерів збірної України лише раз вражав ворота суперників у чемпіонаті Англії (торік і теж у футболці «канонірів»).

Становище команд в АПЛ: 1. «Манчестер Сіті» — 27 очок (11 матчів); 2. «Арсенал» — 27 (12); 3. «Тоттенхем» — 26 (12); 4. «Ліверпуль» — 24 (11); 5. «Астон Вілла» — 22 (11); 6. «Манчестер Юнайтед» — 21 (12); …10. «Челсі» — 15 (11); …14. «Евертон» — 14 (12); …18. «Борнмут» — 6 (11).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктор Циганков та Артем Довбик стали героями матчу чемпіонату Іспанії.

Фото ФК «Арсенал»

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