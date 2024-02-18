Гол на 6-й секунді матчу: в австрійській бундеслізі встановлено історичний рекорд (відео)

У матчі 19-го туру чемпіонату Австрії з футболу між «Блау-Вайс» (Лінц) і «Зальцбургом» (1:1), що відбувся напередодні, забитий найшвидший гол в історії бундесліги. Вже на 6 секунді поєдинку! Раніше футболіст збірної України Віталій Міколенко забив за «Евертон» найшвидший гол сезону в АПЛ.

ВІДЕО ДНЯ

Господарі поля, отримавши право розіграти м'яч із центру поля, одразу спрямували його своєму голкіперу Ніколасу Шміду, на якого кулею полетів форвард «Зальцбурга» Петар Ратков. Але воротар настільки невдало вирішив розрядити ситуацію, що м'яч влучив у 20-річного сербського форварда і до розпачу місцевої публіки опинився в сітці воріт «Блау Вайсс» — 0:1.

До речі, колишнє досягнення в Австрії також належало гравцеві «Зальцбурга»: 2007 року Патрік Єзек вразив ворота суперника на 10-й секунді зустрічі.

Що ж до гри в Лінці, то вже на 11-й хвилині господарі поля змогли відігратися та встановили остаточний рахунок у поєдинку — 1:1. До речі, 17-разовий чемпіон Австрії (і тріумфатор 10 останніх сезонів) «Зальцбург» втратив очки в обох матчах у 2024 році і тепер випереджає «Штурм», що йде другим, лише на три пункти. До того ж, у команди з Граца є ще одна гра в запасі.

РЕКЛАМА

До речі, найшвидший гол в історії елітного українського дивізіону був забитий у 2016 році, коли нинішній форвард «Валенсії» та збірної країни Роман Яремчук у футболці «Олександрії» вразив ворота «Ворскли» через 7,4 секунди після стартового свистка арбітра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар забив неймовірний гол зі 101 метра та побив світовий рекорд.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Зальцбург»

174

Читайте нас у Facebook