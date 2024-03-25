«Можливі сильні снігопади, дощі та грози»: якою буде погода на початку тижня та на Великдень

Після обіцяної синоптиками спеки на вихідних новий тиждень виявиться досить «мокрим».

«В більшості південних, центральних областей помірні, вдень місцями значні дощі, в західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів», — говориться в повідомленні Українського гідрометцентру.

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Температура вдень 5−10° тепла, в південно-східній частині 9−14°.

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Більш іронічно описує метеоситуацію синоптикиня Наталка Діденко. «У понеділок в Україні — циклончик, тому й дощі очікуються. Хіба в східній частині вплив антиклону не дасть опадам просунутися — суха погода», — зазначає вона в соціальній мережі.



Температуру сьогодні фахівчиня називає «цікавою».

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«Загалом протягом дня передбачається 8+11 градусів, на сході +10+14 градусів. І буде ще холодний язичок від Сумщини через Черкащину до Одещину: +6+9 градусів», — пише Наталка Діденко.

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У Києві 25-го березня, вважає пані Діденко, можливий невеликий дощ, температура повітря близько +8 градусів.

Більш «апокалістичний» сценарій погоди для деяких регіонів України дає «народний синоптик» Станіслав Щедрін.

«У найближчі години на Закарпатті можливі сильні снігопади, сильні дощі та грози!» — пише він, зазначаючи, що, втім, негода надовго не затримається, і вже за декілька днів повернеться комфортна погода з сонцем та температурами показниками від +3+9 ночами та до +19+23 в денні години.

Його оптимізм розділяють дипломовані синоптики.

«Готуйтеся мити вікна наступними вихідними, після 29-го березня очікується +20+23 градуси!» — обіцяє Наталка Діденко.

З колегою погоджується начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометцентру, синоптик Наталія Птуха. За її словами, починаючи з 25 березня атмосферний фронт покине територію України, можуть бути тільки невеликі опади через новий циклон — у південних і центральних областях.

«Якихось снігопадів, аномальних погодних умов вже не очікуємо. Вже до кінця березня буде весняна погода. Взагалі, остання декада березня буде спокійна», — впевнена пані Птуха.

Про погоду на Великдень, 5 травня, за її словами, говорити ще зарано, але загальні тенденції такі: буде «плюсова» температура, це точно, адже на цей період немає якихось атмосферних фронтів, які спричиняють негаразди.

«Найімовірніше, буде тепла весняна погода», — вважає Наталія Птуха.

Нагадаємо, що за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури березня, опадів буде досить мало, але потроху температура повітря почне зростати і стане досить тепло. На початку другої декади квітня погода зіпсується на декілька днів, пройдуть дощі, а третя ж декада продовжить перехід до вищих температур, хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

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