Спека нагряне у вихідні: синоптики обіцяють до плюс 25 в останній тиждень березня

На початку нового робочого тижня в Україні побільшало дощів. До кінця березня в країні очікується нестійка погода з опадами та коливаннями атмосферного тиску.

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Як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, йтимуть дощі, місцями інтенсивні. В окремих районах можливі грози та поривчастий вітер. Однак температурне тло збережеться аномально високим, а на вихідних можливі рекордні показники денної температури в більшості областей.

У понеділок, 25 березня, очікується нестійка погода внаслідок активізації циклонічної діяльності. У західних, північних, південних та центральних регіонах пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. У східній частині, Криму та Приазов'ї без опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на Лівобережжі переважно південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря становитиме вночі +1…+7 °С, вдень +7…+12 °С; у центральних, північних та Одеській областях +4…+9 °С.

У вівторок, 26 березня, у північних, центральних, південних областях, вдень також місцями на сході пройдуть дощі, на крайній півночі з мокрим снігом. У західній частині без опадів. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с; в Одеській та Миколаївській областях окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +1…+7 °С, вдень +8…+13 °С, на півночі місцями +4…+8 °С.

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У середу, 27 березня, невеликі дощі пройдуть у східних областях України, на решті території країни без істотних опадів. Вітер на Лівобережжі змінних напрямків, 3 — 8 м/с; на Правобережжі південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі 0…+6 °С, вдень +9…+14 °С, на Прикарпатті та у Криму місцями +15…+17 °С.

У четвер, 28 березня, у західних областях місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди грози; на решті України без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +3…+9 °С, вдень +13…+18 °С, на Одещині та у Криму місцями +19…+22 °С.

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У п'ятницю, 29 березня, у більшості областей України, за винятком південної половини, Донбасу та Приазов`я пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с, вдень крім південної частини пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +5…+11 °С, вдень +11…+16 °С, у центральних та південних областях +17…+23 °С.

У суботу, 30 березня, в Україні опадів не передбачається. Вночі у центральних та південних областях місцями тумани. Вітер переважно південно-західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +15…+20 °С, у західних, центральних та південних областях місцями +21…+25 °С.

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У неділю, 31 березня, утримається погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +18…+23 °С, у південних та місцями центральних областях, а також у центральних районах Криму +24…+26 °С.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури березня, опадів буде досить мало, але потроху температура повітря почне зростати і стане досить тепло. На початку другої декади квітня погода зіпсується на декілька днів, пройдуть дощі, а третя ж декада продовжить перехід до вищих температур, хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

Фото Pixabay

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