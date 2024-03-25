Починаючи з 25 березня — дня Земляного Щурика — на представників багатьох знаків Зодіаку чекає насичений подіями тиждень.

В цілому остання семиденка березня з 25 по 31 число обіцяє бути цікавою, стверджує тарологиня, яка зробила для видання NV розклад на цей період.

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Овен

Представники цього знака Зодіаку проведуть тиждень у роботі та ділових зустрічах. Вони відкладуть усі свої особисті справи на потім, щоб присвятити тебе діловим аспектам свого життя. Це може викликати низку образ і непорозумінь у спілкуванні з другою половинкою, проте іноді роботу потрібно поставити в пріоритет, щоб чогось досягти або зрушити з мертвої точки. Під час ухвалення рішень потрібно мислити тверезо і з холодною головою, емоції краще прибрати на другий план.

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Телець



Карти кажуть, що тиждень принесе Тельцям якусь важливу звістку, однак вона може бути як позитивною, так і негативною. Навіть якщо якісь негативні нотки проявляться після цієї звістки, не варто панікувати і себе накручувати — безвихідних ситуацій не існує.

Близнюки



Весь тиждень Близнюки проведуть у спілкуванні зі своєю сім'єю і найближчими людьми. Їм від цього буде тепло на душі, оскільки представники цього знака Зодіаку — дуже сімейні люди. Також Близнюків очікує якась поїздка або подорож — це може бути поїздка ділового характеру з елементами особистого спілкування. Наприклад, Близнюки поїдуть у відрядження і зустрінуть там свого давнього хорошого знакового або заведуть там роман.

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Рак



Весь тиждень буде для Раків напруженим і важким. Насамперед це стосується робочих питань, оскільки Раки навалили на себе дуже багато справ. Тепер ця відповідальність не дає спокою. Карти радять зробити все, щоб створити баланс між роботою та особистим життям, адже себе не можна виснажувати постійною працею — завжди має бути місце ритуалам, присвяченим ментальному відновленню.

Лев



Леви наступного тижня почуватимуться втомленими і недооціненими. Вони можуть проявляти запальність. Карти радять зберігати спокій, оскільки надмірна емоційність Левів найчастіше стає причиною їхніх конфліктів з оточуючими людьми.

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Діва



У Дів цього тижня проситимуть про допомогу — карти таро радять не відвертатися від людей і зробити все, що в силах Дів, щоб їх підтримати. Усі добрі справи обов’язково повернуться. Також Дівам цього тижня судилося проявити свою щедрість — можливо, вони пожертвують велику суму грошей або розв’яжуть фінансову проблему близької людини, не чекаючи нічого натомість.

Терези



Якщо Терези запланували на тиждень із 25 до 31 березня будь-які переговори, угоди, підписання важливих документів, то все пройде добре — варто набратися сміливості, відкласти сумніви вбік і діяти. Також карти кажуть, що наступного тижня у Терезів буде багато роздумів і потреба зробити вибір. Можливо, вони обиратимуть місце роботи або думатимуть над тим, щоб звільнитися.

Скорпіон



Скорпіони будуть чимось розчаровані. Вони не звикли сумувати, але доля не залишить їм вибору. Карти таро радять зібратися, діяти поступово, але впевнено, щоб вирішити проблеми, які нависли на цей момент. Якщо захочеться зануритися в себе, не варто піддаватися, інакше можна погіршити ситуацію своєю бездіяльністю. Цього тижня висока ймовірність конфліктів.

Стрілець



На Стрільців чекають несподіванки — це можуть бути глобальні зміни планів, приємні звістки, насичені дні. Незважаючи на те, що Стрільцям зараз складно, вони знайдуть у собі сили діяти — на них чекають ділові переговори, наведення ладу в голові і в документах. Рішення варто ухвалювати неквапливо.

Козеріг



Козероги протягом останнього тижня березня будуть сповнені сил та енергії. Саме тому вони захочуть докорінно змінити те, що їх оточує. Так, Козероги можуть зважитися на ремонт, перестановку або навіть переїзд. Крім того, вони можуть оновити коло спілкування. Усе піде їм на користь.

Водолій



Водоліям кінець березня принесе романтичне знайомство. Весна — найвдаліша пора для того, щоб розпочинати стосунки, закохуватися, пізнавати людину, до якої є симпатія. Тому не варто відпиратися, якщо ви відчуваєте, що щось починає зав’язуватися. Однак розваги мають бути помірними — пам’ятайте, що робочі питання не варто відкладати на потім.

Риби



Риби відчуватимуть гармонію — це те прекрасне почуття, якого вони давно прагнули, проте не могли отримати. Нині вони нарешті розв’язали всі проблеми, подолали труднощі і створили навколо себе таку атмосферу, в якій їм легко і комфортно. У професійних питаннях на Риб чекає приємне спілкування з колегами, розв’язання поточних питань, — загалом, вони скрізь встигатимуть, ще й отримають похвалу від начальства.

Розважальну програму в день Земляного Мишеняти можна буде ввечері почати з української пісні, яку виконував легендарний італійський співак.







А після неї послухати українського артиста, який вирішив назвати пісню ім'ям мережі з продажів техногаджетів — сподіваємось, що це не скрита реклама.





За ними можна буде з сином чи донькою вивчити «Гімн всіх українських студентів», але при цьому нагадати молодим сонькам, що не всі кураторші можуть бути добрими.

І що коли в небі горять стожари, то потрібно негайно лягати спати — що не співати «гімн студентів» зранку знову.

Нагадаємо, що перше місячне затемнення 25 березня розпочне коридор затемнень — період, під час якого один за одним відбуваються 2 затемнення: сонячне та місячне. Він починається з місячного затемнення у Терезах, а закінчується повним сонячним затемненням в Овні. В цей період найбільші зміни очікують на 5 знаків зодіаку.

Фото Pixabay

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