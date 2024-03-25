Рибам — нові ідеї, а Левам — приємні сюрпризи: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Земляного Щура

Останній понеділок місяця, 25 березня, — час місячного затемнення, яке може позначитися на житті чотирьох знаків зодіаку. Астрологи вважають, що цей день обіцяє бути вдалим та продуктивним, зокрема, це стосується зміни роботи та спілкування з новими людьми, вважає відома астрологиня Анжела Перл.

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Не зайвим буде розпочати перший день нового робочого тижня з легкої фізичної розминки з дотриманням всіх правил безпеки.

Овен (21 березня — 19 квітня)

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Цього дня у Овнів буде велика кількість завдань, які потребують вирішення, і вільного часу буде вкрай мало. Однак не варто турбуватися через це. При правильному розподілі пріоритетів від початку можна успішно впоратися з найважливішими справами. Настрій у цей день буде сприятливим, тож не слід давати волю негативним емоціям та почуттям. Великі покупки краще відкласти потім, а ввечері рекомендується відпочити.

Телець (20 квітня — 20 травня)

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Для Тельців цей день потребує особливої обережності у фінансових питаннях. Перед покупками важливо ретельно обдумати, чи варто це робити, щоб уникнути зайвих витрат. У спілкуванні з оточуючими можуть виникнути деякі непорозуміння, і домовитися з кимось може бути складно. Проте Тельці матимуть змогу зацікавити своїх знайомих новими ідеями. Можливі приємні сюрпризи та подарунки, а ввечері очікується романтична атмосфера з партнером.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

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Близнюкам цей день краще провести у відпочинку та розслабленні, а не в заняттях серйозними справами. Домовитися про спільні дії буде важко, і може вистачити терпіння. Можливі сварки та конфлікти, тому не варто купувати дорогі речі та планувати поїздки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам у цей день краще покладатися лише на свої сили, оскільки допомоги від інших не варто очікувати. Особливо складно буде налагодити стосунки з жінками, і можливі дрібні проблеми, які можуть зіпсувати настрій. Важливо зберігати оптимізм і бути уважнішими у спілкуванні з малознайомими.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Цього дня у Левів з'являться нові захоплюючі ідеї, які привернуть увагу оточуючих. Очікуються вдалі збіги та приємні сюрпризи, а також можливість втілити старі плани у життя. Жіночі поради можуть бути особливо корисними, але слід бути обережними з фінансами, щоб уникнути зайвих витрат. Якщо близькі звернуться по допомогу, варто підтримати їх.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам потрібго зберігати спокій незалежно від того, що відбувається. Хвилюватися через дрібниці не варто, оскільки це може перешкодити ухваленню правильних рішень. Відкриваються можливості для вирішення старих проблем та нових знайомств. Увечері чекають приємні новини та час для розслаблення у приємній компанії.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У першій половині дня Терезам слід зосередитися на роботі та бізнесі, оскільки вони здатні грамотно оцінити ситуацію та прийняти правильні рішення. Старі знайомі можуть допомогти вирішити деякі проблеми, а нові знайомства залишать гарне враження оточуючих.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Для Скорпіонів в цей день є можливість зробити багато для себе та оточуючих. Вони легко допомагають іншим і справляються із завданнями. Можливі деякі фінансові втрати, тому не варто марнувати гроші. У другій половині дня можна розпочати нову справу, і Скорпіони впораються з нею легко та швидко.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У Стрільців цей день підходить для обговорення майбутніх планів із оточуючими. Домовитися про спільне вирішення завдань буде легко, і ймовірність помилок невелика. Очікуються нові ідеї, які зацікавлять оточуючих, та можливість навчитися чогось нового.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У цей день рекомендується не поспішати і не завантажуватися важливими справами з ранку. Початок дня може бути непростим, тому краще приділити час роздумам про минуле та його аналіз. Це допоможе уникнути помилок у майбутньому та визначитися з правильними діями. Можливі грошові надходження, які піднімуть настрій.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Для Водоліїв цей день обіцяє бути сприятливим. Важливо бути відкритим для пошуку однодумців та не упускати можливості вчитися новому. Імовірним є початок романтичних відносин, які розвиватимуться стрімко. Питання, пов'язані з грошима та нерухомістю, можна буде легко вирішити.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для вас цей день буде плідним. Можлива поява нових бізнес-ідей, що обіцяють велике зростання та прибуток. Риби намагатимуться уникати помилок та активно допомагатимуть знайомим, які звертатимуться за порадою. Також цей день підходить для покупки подарунків близьким, що допоможе зміцнити стосунки з ними.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом 25 березня — день Земляного Щура.

В цей день люди відчувають себе енергійними і впевненими в своїх діях, що дозволить їм досягати поставлених цілей. Цей день також сприятиме укладанню нових контрактів та угод, особливо з урахуванням фінансових аспектів.

«Енергія Земляного Щура дасть змогу вам бути дуже спритним у вирішенні практичних завдань та вирішенні складних ситуацій», — радять знавці Східної астрології.

Щодо розважальної програми: сьогодні можна послухати пісню про дівчину, яка, на своє нещастя, покохала російського військовослужбовця і сподіватися, що кінець-кінцем вона зможе переконати його перейти на сторону ЗСУ.

Адже в іншому разі за справу виховання дівчини візьмуться її батьки.

І, нарешті, на почесному третьому місці для прослуховування — пісня про свідому українську жінку, яка просить коханого не дарити їй Flowers, як у Майлі Сайрус, а всього лише маленький ефективний «Хаймарс».

Так завдяки свідомим українкам може бути досягнута наша Перемога.

Астропрогноз на тиждень 25 — 31 березня читайте на нашому сайті. Варто пам'ятати, що 25 березня починається коридор затемнень, який впливає на всіх представників зодіакального кола.

Фото з відкритих джерел

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