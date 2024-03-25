Ракетний удар по Києву: постраждали семеро містян, серед них — вагітні жінки (фото, відео)
В Київській міській військовій адміністрації повідомили про пошкодження внаслідок ворожого удару балістикою по столиці вдень 25 березня.
За даними КМВА, пошкодження зафіксовані в кількох районах:
- Печерський район. Пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю Руйнація на площі приблизно 100 м.кв. Без послідуючого горіння.
- Солом’янський район. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про потерпілих з’ясовується.
- Голосіївський район. Падіння уламків в лісосмузі.
- Дарницький район. Падіння уламків на приватну забудову. Попередньо загорання нежитлового приміщення.
Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. У 33-річної жінки закрита черепна травма, забійні рани, вона госпіталізована до лікарні. В «Охмадіт» з політравмою шпиталізована дівчинка 16 років. Ще у трьох жінок серед яких дві при надії, — гостра реакція на стрес. Дані щодо загиблих не надходили.
Пізніше в МВС уточнили, що у Печерському районі кількість постраждалих збільшилася до семи.
Наразі відповідні служби займаються документуванням наслідків ракетного удару, а рятувальники — розбором завалів.
На черговий терористичний удар росіян відреагував президент України Володимир Зеленський, який наголосив на необхідності збільшення засобів ППО, адже це — безпека для міст та збереження життя людей.
Нагадаємо, що командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук повідомляв, що ППО збила над Києвом дві балістичні ракети, які ворог спрямував з території тимчасово окупованого Криму.
Фото ДСНС687
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