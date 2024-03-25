В Київській міській військовій адміністрації повідомили про пошкодження внаслідок ворожого удару балістикою по столиці вдень 25 березня.

За даними КМВА, пошкодження зафіксовані в кількох районах:

ВІДЕО ДНЯ

Печерський район. Пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю Руйнація на площі приблизно 100 м.кв. Без послідуючого горіння.

Солом’янський район. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Інформація про потерпілих з’ясовується.

Голосіївський район. Падіння уламків в лісосмузі.

Дарницький район. Падіння уламків на приватну забудову. Попередньо загорання нежитлового приміщення.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. У 33-річної жінки закрита черепна травма, забійні рани, вона госпіталізована до лікарні. В «Охмадіт» з політравмою шпиталізована дівчинка 16 років. Ще у трьох жінок серед яких дві при надії, — гостра реакція на стрес. Дані щодо загиблих не надходили.

Пізніше в МВС уточнили, що у Печерському районі кількість постраждалих збільшилася до семи.

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Наразі відповідні служби займаються документуванням наслідків ракетного удару, а рятувальники — розбором завалів.

Фото КМВА

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Фото КМВА

Фото КМВА

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

На черговий терористичний удар росіян відреагував президент України Володимир Зеленський, який наголосив на необхідності збільшення засобів ППО, адже це — безпека для міст та збереження життя людей.

Нагадаємо, що командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук повідомляв, що ППО збила над Києвом дві балістичні ракети, які ворог спрямував з території тимчасово окупованого Криму.

Фото ДСНС

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