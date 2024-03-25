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Україна

Ворог атакував Київ балістикою — ракети летіли з Криму

10:55 25 березня 2024
Ракета Онікс

У понеділок, 25 березня, росіяни знов вдарили по Київу ракетами — за попередніми даними, ракети летіли з тимчасово окупованого Криму.

В Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що зафіксовано падіння уламків у Печерському районі столиці.

«Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Також вже відомо, що у Голосіївському районі в лісосмузі виявлено уламки ракети. Попередньо, інформація щодо потерпілих та руйнування не надходила.

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А мер Києві Віталій Кличко додав, що виклики екстрених служб були у Печерський, Соломʼянський та Дніпровський райони столиці.

Моніторинговий канал «Николаевский Ванек» зазначав, що всі ракети летіли курсом на центр Києва.

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Не виключено, що противник застосував ракети «Онікс». Вибухи в столиці пролунали майже одночасно із сигналом повіртяної тривоги.

Нагадаємо, що останніми днями ворог масово завдає ударів по Україні, зосереджуючи увагу на критичній інфраструктурі.

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Фото з Вікіпедії

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