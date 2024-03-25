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Україна

У Києві ППО знищила дві балістичні ракети, — Олещук (фото, видео)

11:33 25 березня 2024
Зруйнований будинок

Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

Як повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, обидві ціли було знищено. Наразі тип ракет, якими завдавалися удари по столиці, встановлюється.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що у Печерському районі внаслідок падіння уламків ракети руйнування в нежитловій триповерховій будівлі. В цьому районі наразі відомо про чотирьох постраждалих

«Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема 16-річну дівчину, госпіталізували», — додав міський голова.

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"Реальний Київ" пише, що такі балістичні ракети можуть летіти зі швидкістю від 4000 до 9000 км/год: «Тривогу дали запізно, тому що такі ракети пускають з підводних човнів і берегових наземних установок. Вага однієї такої ракети — близько 4 тонн. Серед білого дня. По багатомільйонному місту. Ракети. По 4 тонни».

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У місті тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів:

  • тролейбуси маршруту № 15 курсують від ст. м. «Палац спорту» до зупинки «Ботанічний сад»;
  • тролейбуси маршруту № 38 курсують від зупинки «Національний музей історії України у Другій світовій війні» до зупинки «Ботанічний сад».

 

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Згодом Віталій Кличко уточнив, що кількість постраждалих збільшилася до п'яти. Рятувальники розбирають завали триповерхової будівлі навчального закладу.

В будинках, що розташовані поруч, пошкоджені вікна.

В Мінкульті зазначили, що йдеться про Київську державну Академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука — руйнувань зазнала центральна частина корпусу. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.

Нагадаємо, що кілька днів тому росіяни били по столиці крилатими ракетами та «Кинджлалами».

Фото МВС

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