Без стажу не буде щастя: яку пенсію отримають ті, хто працював «без оформлення» — в уряді прийняли рішення

Багато хто з українців передпенсійного віку добре розуміють, що страховий стаж і розмір заробітної плати — два головні критерії, які впливають на їх перспективи жити безбідно при виході на заслужений відпочинок.

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Про це нагадує видання «На пенсії».

Втім, за роки незалежності багато громадян стикалися з тим, що не зовсім чисті на руку роботодавці змушували їх працювати без офіційного оформлення з метою зменшення суми податків. А іноді робітники самі свідомо йшли на такий крок, щоб збільшити власну «цінність» в очах власника підприємства, де працювали.

Але якою б не була причина, людей без достатнього для отримання пенсій стажу буде, схоже, немало. Втім, без виплат їх не залишать. В уряді прийняли рішення, що громадяни, які не змогли накопичити необхідний страховий стаж, мають право на виплати від держави у вигляді соціальної допомоги.

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Такий крок передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Згідно із законодавством, українці, щоб їм призначили пенсію, повинні мати щонайменше 15 років страхового стажу, протягом якого сплачували ЄСВ у розмірі щонайменше 22% від зарплати.

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Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року в Україні мінімальна зарплата зросте до 8 000 грн, а отже, ЄСВ має бути не менше ніж 1 760 грн.

Але якщо страхового стажу все-таки буде недостатньо, то доведеться працювати до 65-річного віку після особистого запиту до ПФУ. Максимальний розмір такої соціальної допомоги не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зараз він дорівнює 2 361 грн.

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Водночас якщо заявник на соцвиплату проживає не один, то розмір допомоги дорівнюватиме різниці між прожитковим мінімумом і середньомісячним доходом сім’ї за останні пів року, розрахованим на одну особу. Така соціальна допомога призначається на 6 місяців, потім знову доведеться звертатися до органів соцзахисту за призначенням.

Втім, виходом може стати випадок, коли громадянину «подарують» стаж — «ФАКТИ» писали, як це зробити.



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