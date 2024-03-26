Вночі дві області України зазнали атаки дронів: усі безпілотники знищені ППО

Після ракетної атаки на Київ уночі 26 березня ворог повернувся до використання ударних БпЛА типу «Shahed». За повідомленням Повітряних Сил, 12 дронів були запущені із мису Чауда — Крим та Курської області — рф. А ще дві зенітні керовані ракети С-300 армія загабників спрямувала на Донеччину.

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Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Зокрема, на Харківщині було збито 8 «шахедів», ще три — над територією Миколаївської області, повідомили Сили оборони Півдня.

У Харкові ж «приліт» одного з безпілотників відбувся у землю біля нежилої будівлі. Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху, констатував мер Ігор Терехов.

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За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби ворог завдав по Україні 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зокрема, вчергове зазнала руйнувань Одеса. Так, уламки БПЛА пошкодили об'єкти житлового комплексу.

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Нагадуємо також, що напередодні атаку потужною балістикою разом з киянами пережили і зірки українського шоу-бізнесу.

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