Досі трусить від шоку: як зірки пережили ранковий обстріл столиці

Зірки українського шоубізнесу відреагували на ранковий ворожий ракетний обстріл столиці. Багато хто опинився поблизу епіцентру влучання уламків ракети в середмісті.

ВІДЕО ДНЯ

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина розповіла, що вона з двома синами в момент удару була вдома, на Печерську. Каже що почула гучний вибух майже одночасно із сигналом тривоги. Тож часу на те, щоб спуститися в укриття, в же не було.

«Було дуже страшно сьогодні… Мене досі трусить. Бо все сталось дуже поруч. Тільки пролунала тривога, а за нею одразу вибух, з такою силою, що колихнуло дім. Діти злякались, бо ми навіть не встигли в укриття спуститись. А за збігом обставин, Іван вранці погано себе почував і залишився вдома, Сашко іще теж був зі мною, якраз збирався на вулицю. Переживала за Дімусю — але його клас вчителі встигли швидко спустити в укриття. Слава Богу!», — написала Христина.

РЕКЛАМА

Так само не встигла до укриття акторка Анна Кошмал з сином. Вони ховалися у ванній кімнаті.

Співачка MamaRika зізналася, що її дворічний син вперше усвідомлено злякався ракет. Хлопчик розплакався і вразив співачку своєю фразою: «Мамо, погані дяді пускають ракети».

РЕКЛАМА

«Я завмерла. Отак в одну секунду все твоє життя летить в сраку. Все, що тобі дороге може просто обірватися. Як ми тільки живемо ці останні 2 роки? Бережіть себе. Якщо це взагалі можливо», — розповіла співачка.

РЕКЛАМА

Справжній шок пережила блогерка Саба Мусіна, донька якої саме була у школі, біля якої влучили уламки. Вона дуже злякалася за дитину.

«Ракета впала між школою Кіри та гуртожитком. Це не просто в мене страх, це страх матері», — повідомила блогерка.

У сльозах Мусіна розповіла, що їй було страшно чути крики дітей в телефоні, поки вона говорила зі своєю Кірою, аби переконатися, що з донькою все в нормі. Пізніше вона запевнила, що з усіма дітьми все гаразд та подякувала працівникам школи за «чіткі дії».

«Все добре. Всі живі-здорові. Діти налякані… Я вже заспокоїлася. Діти в нормі. Діти в нас більш свідомі і працюють заспокійливим для дорослих сьогодні. Більша половина дітей залишилися в школі, бо їм треба відволікатися, і вони вже давно це зробили — продовжують навчання. Я свою забрала, бо Сабіна Мусіна вийшла з чатику і зайшла мама-істеричка», — зазначила Мусіна і додала, що ненавидить усіх, хто причетний до удару.

Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова саме перебувала в Університеті культури, де збиралася проводити пару для студентів. На щастя, вони усі встигла дістатися безпечного місця.

«Понеділок почався гучно! Пари почалися з вибухів та укриття», — написала Ілона.

Вагітна третьою дитиною Джамала також перебувала в тому районі. Вона спустилися до студії, яка знаходиться у підвалі, та продовжила записувати пісню.

Наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок ракетного удару. У 33-річної жінки закрита черепна травма, забійні рани, вона госпіталізована до лікарні. В «Охмадіт» з політравмою шпиталізована дівчинка 16 років. Ще у трьох жінок серед яких дві при надії, — гостра реакція на стрес. Дані щодо загиблих не надходили.

Фото: соцмережі знаменитостей

295

Читайте нас у Facebook