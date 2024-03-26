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Світ

Майже трикілометровий міст впав у США після того, як у нього врізалося судно (відео)

11:01 26 березня 2024
Міст до обвалення

У США вантажне судно врізалося в опори автомобільного мосту і конструкція завдовжки 2,57 км впала у воду.

Інцидент стався у місті Балтімор (штат Меріленд), повідомляють ЗМІ.

Судно «Далі», яке стало винуватцем події, йшло під прапором Сінгапуру, після зіткнення воно спалахнуло і затонуло.

Також постраждали люди на мосту, адже внаслідок обвалення конструкції кілька автомобілів упали у річку.

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Міст був побудований в 1977 році і названий на честь Френсіса Скотта Кі, автора національного гімну США «Зірково-смугастий прапор».

Нагадаємо також про загибель людей на аварійному мості в українському Закарпатті минулого літа.

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