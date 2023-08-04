Трагедія на Закарпатті: троє жінок впали з висоти 20 метрів, одна з них загинула

В Закарпатській області, де навесні сталася жахлива історія зі зґвалтуванням 14-річної дівчинки, напередодні сталася трагедія — загинула туристка з Київської області, ще дві дістали поранення.

Причиною стало обвалення мосту у селі Кваси. Жінки впали з висоти 20 метрів, повідомили у ДСНС України.



Рятувальники уточнюють, що вчора, 3 серпня, о 10 годині ночі надійшло повідомлення про те, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали три жінки. Подія сталася у селі Кваси Рахівського району.

Рятувальники з’ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев’яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку.

«Фахівці ДСНС спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Там на них вже чекали лікарі. На жаль, попри старання медиків, 54-річна постраждала померла в автомобілі «швидкої», — йдеться в повідомленні.

Ще двох 37-річних жінок, госпіталізовано до лікарні. Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили для амбулаторного лікування.

Зазначимо, що у Закарпатській області не вперше обвалюється міст. Так, 24 липня, обвалився міст у Тячівському районі. Постраждали троє людей. Згодом кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

Нагадаємо, восени минулого року в Індії впав підвісний міст. Тоді загинуло кілька десятків людей.

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