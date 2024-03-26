Ціла «армія» підготовлених та вооруженних співробітників — вони знаються на законодавстві та регулярно поновлюють навички зі стрільби. Але фронті їх не побачити — бо у поліції інша робота. А особливо у воєнної години. Вони — захищають цивільних у тилу, шукають колаборантів, розслідують, у тому числі, й воєнні злочини.

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Численні скарги від бізнесу до омбудсменів надходять саме на поліцію

Проте поліція вже викликає на собі вогонь незадоволення. Численні скарги від бізнесу і найбільше нарікань від підприємців до омбудсменів надходять саме на поліцію, розповівши в інтерв'ю «Укрінформу» бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

«Бюро економічної безпеки на повну потужність не запрацювало і тому є найменшою причиною скарг. У лідерах у нас Нацполіція та СБУ», — сказав він, відповідаючи на запитання, на які саме правоохоронні органи надходити найбільше нарікань від підприємців.

За словами Ващука, найчастіше звернення підприємців стосуються неповернення вилученого майна, відмов правоохоронців розслідувати злочини за заявами потерпілого бізнесу, а також процесуальних зловживань та тиску на фірми.

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Найчастіше це неповернення вилученого майна, ситуації, коли правоохоронці відмовляються розслідувати злочини за заявами потерпілого бізнесу та загалом — процесуальні зловживання та тиск правоохоронців на фірми.

Наприклад, у 2019 році було порушено провадження щодо «ArcelorMittal» за екоцид. Тепер це провадження закрите. Інша справа, також щодо «ArcelorMittal», щодо податкового порушення, у якому фігурував головний бухгалтер. Тобто таке враження, що шукають, за що можна вчепитися «, — додав він.

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Катування громадян?

Більше того, навіть під час розпаду війни та ворожої агресії поліцейські вирішили повернутися до жахливої практики катування своїх громадян. Так, на початку січня, у Городищенському райвідділі жертвою поліцейських став 28-річний Віталій Бердник. Його жорстоко побили через підозру у крадіжці.

Катували півтори години, розповівши пізніше чоловік Суспільному.

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«Була крадіжка, я був до неї непричетний, вони хотіли дізнатися, хто там був. Я розповів їм, що там не був і нічого не знаю. Вони почали бити стільцями, пляшкою били, шлангом від вогнегасника, прив'язували наручниками, щоби не бігав» , — згадує потерпілий. Все відбувалося пізно ввечері, а вже опівночі його просто відпустили.

Зараз цією справою займається ДБР, під підозрою двоє поліцейських.

Про справжнє сафарі на водіїв, яке влаштовує поліція, розповіли у Білій Церкві. Там один із очільників організував цілу схему з «віджиму» машин у людей. Автомобілі під надуманими причинами відправляли на штрафмайданчик, після того вимагали гроші за повернення машини. За даними місцевих журналістів, оборудка діяла під прикриттям керівника управління патрульної поліції Олександра Світового.

Відзначився він не лише цим. Ще наприкінці минулого року Світовий організували стеження за журналістами. У найкращих традиціях Януковича правоохоронець організував цькування на дорогах для кореспондентів видання «Моя Київщина», які першими витягли зовні його незаконні оздоблення. Й лише після розголосу справою зайнялася прокуратура, свої перевірки організувало ДБР.

Катування громадян розслідують і в Одесі. Там ДБР повідомило про підозру двом правоохоронцям, які затримали людей на вокзалі та доправили на дільницю. Двох чоловіків вони били та принижували, погрожували розправою та змушували зізнатися у крадіжці золотої цепочки.

Повномасштабний напад росіян не сприяв покращенню якості роботи Нацполіції. Там, як за радянських часів, звітують про кількість, якість та досягнення. Втім, звичайні українці вже давно зрозуміли — ця структура стала прихистком для тих, хто за звичними та загальновідомими схемами наживаються на незаконному закритті кримінальних проваджень, за гроші фабрикує справи проти «невигідних» персоналій.

Чи може тривати ця безкарність безкінечно? Зрозуміло, що ні. Навіть незважаючи на те, що вся система прикривається на найвищому державному рівні. А Україна — демократична держава і навіть попри війну, жодна влада тут не буде вічною. Змінюватися керівники країни, на їхнє місце прийдуть інші — і тоді буде відповідати кожен.

Більшість резонансних справ про злочини високопосадовців Нацполіції взагалі не потрапляють до публічного простору, а тому ніхто їх не розслідує. Це не означає, що так буде вічно. На світло випливуть наймасштабніші зловживання поліцейських, а для молодих та по-справжньому принципових хлопців звільнятимуться десятки, якщо не сотні керівних посад у системі МВС.

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