Цей домашній очищувач з 3 інгредієнтів творить дива: обов’язково спробуйте

Наша кухня — приміщення, в якому майже постійно перебувають всі члени родини. Підтримувати функціональність і порядок на стільницях і в шафах — непросте завдання, але життєво важливо, щоб цей простір залишався максимально організованим і чистим, пише Southern living. Промислові засоби для чищення можуть містити багато хімічних речовин, які спричиняють різноманітні проблеми зі здоров'ям, тому краще скористатися власноруч приготованими очищаючими засобами.

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Серед іншого дуже важливим є захист від бруду та нальоту, тому варто приготувати надійний розпилювач, наповнений 3-компонентним засобом для чищення. Для цього нам знадобиться — скляна або пластикова пляшка з розпилювачем, ізопропіловий спирт, дистильована або водопровідна вода, засіб для миття посуду

Поєднайте1 склянку спирту і 3 склянки води. Збовтайте розчин, щоб він змішався. Потім додайте у пляшку 5 крапель засобу для миття посуду. Знову збовтайте, доки краплі засобу для миття посуду не розчиняться в суміші. Розпиліть на поверхні, а потім протріть її.

Цей засіб для чищення можна використовувати на різних кухонних поверхнях, і він працює як знежирюючий засіб, що не залишає розводів, на деяких з найбільш часто використовуваних поверхонь на кухні.

Раніше «ФАКТИ» писали про домашні засоби для прибирання, які завжди мають бути під рукою.

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