38.95 / 39.46 42.28 / 42.98
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Цей домашній очищувач з 3 інгредієнтів творить дива: обов’язково спробуйте

21:00 27 березня 2024
прибирання кухні

Наша кухня — приміщення, в якому майже постійно перебувають всі члени родини. Підтримувати функціональність і порядок на стільницях і в шафах — непросте завдання, але життєво важливо, щоб цей простір залишався максимально організованим і чистим, пише Southern living. Промислові засоби для чищення можуть містити багато хімічних речовин, які спричиняють різноманітні проблеми зі здоров'ям, тому краще скористатися власноруч приготованими очищаючими засобами.

Серед іншого дуже важливим є захист від бруду та нальоту, тому варто приготувати надійний розпилювач, наповнений 3-компонентним засобом для чищення. Для цього нам знадобиться — скляна або пластикова пляшка з розпилювачем, ізопропіловий спирт, дистильована або водопровідна вода, засіб для миття посуду

Поєднайте1 склянку спирту і 3 склянки води. Збовтайте розчин, щоб він змішався. Потім додайте у пляшку 5 крапель засобу для миття посуду. Знову збовтайте, доки краплі засобу для миття посуду не розчиняться в суміші. Розпиліть на поверхні, а потім протріть її.

Цей засіб для чищення можна використовувати на різних кухонних поверхнях, і він працює як знежирюючий засіб, що не залишає розводів, на деяких з найбільш часто використовуваних поверхонь на кухні.

Раніше «ФАКТИ» писали про домашні засоби для прибирання, які завжди мають бути під рукою.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полуниця

Зробіть це підживлення полуниці в кінці березня: будете збирати врожай відрами (відео)

Гороскоп

Тельцям — успіхи на роботі, Левам — допомога друзів, а Овнам — грошові надходження: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Металевого Тигра

Потап і Настя

Довгий час була найкращою подругою: в Мережі розповіли, що стало причиною «розставання» Насті і Потапа

Грядки з цибулею

Додайте при поливі кілька таблеток копійчаного засобу: цибуля виросте просто на диво

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту