Ці домашні засоби для прибирання завжди повинні бути під рукою

Різні домашні засоби видаляють бруд і мікроби більш екологічно чистим і економічно вигідним способом, ніж хімічні миючі засоби. Якщо ви хочете зменшити споживання промислових засобів, вам знадобиться небагато різних побутових засобів для прибирання оселі, пише My homebook Нагадаємо, як за допомогою домашніх засобів зробити паркетну підлогу ідеальною.

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Лимон, а точніше лимонна кислота, є ідеальним домашнім засобом, який допоможе привести ваше домогосподарство в ідеальний стан. Мало того, що за допомогою соку можна легко видалити вапняний наліт та іржу, цитрусовий фрукт ще й випромінює приємний аромат. Відбілюючі властивості лимона також можна використовувати, наприклад, при пранні білизни. Ще однією перевагою є те, що лимон також діє як пом'якшувач тканини. Але будьте обережні! Лимонним соком можна прати лише білу білизну, інакше замість чорної ви отримаєте сіру білизну з пральної машини.

Якщо на крані утворився вапняний наліт, навряд чи є інший домашній засіб, який допоможе так само добре, як оцет. Просто змочіть ватний диск у рідині, покладіть його на вапняний наліт і почекайте. Запах неприємно різкий, але вапняний наліт, бактерії та мікроби зникнуть.

Оцтову есенцію як домашній засіб можна використовувати по-різному. Рідину також можна використовувати як пом'якшувач для білизни під час прання. У білизні не залишається ніякого запаху. Навіть забруднені дерев'яні обробні дошки можна швидко очистити від запахів, плям і мікробів за допомогою оцтової есенції. Але будьте обережні: оцтова есенція — це кислота, і в багатьох випадках її слід розбавити.

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Забитий злив може завдати чимало клопоту. Ви можете використовувати харчову соду, щоб очистити раковину, душ або туалет від відкладень. Просто насипте трохи порошку в каналізацію або додайте оцет чи лимонну кислоту. Зачекайте трохи і змийте водою. Неприємні запахи — чи то в каналізації, чи то у відрі для сміття — також зникають завдяки харчовій соді.

У чому різниця між харчовою содою та розпушувачем? Замість харчової соди ви також можете використовувати для прибирання розпушувач. У той час як харчова сода — це розмовний термін для позначення гідрокарбонату натрію, розпушувач складається з харчової соди, кислоти та розділювача. Тому харчова сода трохи сильніша за розпушувач, але обидва побутові засоби підходять для чищення.

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Сіль можна використовувати не лише для приготування їжі. Чи то для прочищення каналізації, виведення плям або усунення неприємних запахів — цей побутовий засіб завжди є гарним вибором. У поєднанні з лимоном сіль також можна використовувати для видалення вапняного нальоту у ванній кімнаті. І непривабливі плями на прасці також зникають завдяки солі.

Раніше повідомлялося про відмінний «турецький» спосіб чищення килимів.

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