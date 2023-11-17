Впливають на нервову систему: які проблеми зі здоров’ям може спричинити побутова хімія

Засоби для чищення та косметика можуть містити багато хімічних речовин, які спричиняють різноманітні проблеми зі здоров'ям. Ми можемо цього не усвідомлювати, але, використовуючи будь-який засіб для чищення, засоби особистої гігієни або косметику для покращення зовнішнього вигляду, ми піддаємо свій організм впливу речовин, які можуть стати небезпечними для нього. Видання twojezdrowie.rmf24.pl назвало захворювання, які можуть бути спричинені неправильним використанням засобів для чищення.

РЕКЛАМА

Деякі з них, особливо ті, що містять леткі органічні сполуки, аміак або хлор, можуть призвести до подразнення дихальних шляхів, що збільшує ризик виникнення астми, хронічного бронхіту та інших респіраторних захворювань. Будь-які аерозольні продукти також можуть мати такий ефект.

Хімічні інгредієнти, такі як консерванти або барвники, можуть викликати алергічні реакції або подразнення шкіри. У людей з чутливою шкірою або схильних до алергії можуть виникнути почервоніння, свербіж, висип.

Органічні розчинники можуть впливати на нервову систему і викликати головний біль і запаморочення, відчуття слабкості, дисбаланс. Використання таких сполук у закритих, непровітрюваних приміщеннях є дуже небажаним.

Важливо використовувати засоби для чищення відповідно до інструкцій виробника, у добре провітрюваних приміщеннях, використовувати засоби індивідуального захисту, уникати надмірного впливу парів і хімікатів та пам'ятати про потенційні ризики для здоров'я. За можливості можна також розглянути екологічніші та безпечніші для здоров'я альтернативи, такі як натуральні засоби для чищення. Пам'ятаймо, наскільки важливо підтримувати повітря в наших домівках якомога чистішим. Спробуймо не змінювати його склад на шкоду собі.

РЕКЛАМА

Раніше сімейний лікар Михайло Цюрак пояснив, які можуть бути причини висипки на тілі.

Читайте також: Як швидко та ефективно позбутися накипу в чайнику: три простих способи РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook та Instagram