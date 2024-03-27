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Україна

Непрості переговори щодо зерна: міністр Сольський зустрінеться з урядом Польщі

13:51 27 березня 2024
міністр Сольський

Варшава очікує на важкі переговори з міністром аграрної політики України Миколою Сольським, який, на думку польських ЗМІ, виділяється «залізною хваткою».

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, якого цитують місцеві медіа, Микола Сольський візьме участь у спільному засіданні з польським урядом та представниками асоціацій сільгоспвиробників, на якому висловить тверду позицію за лібералізацію торгівлі з ЄС на користь українських фермерів.

«Приїжджає урядова делегація України у четвер до Варшави на спільне засідання урядів України та Польщі. Завтра ми збираємося у незвичайному форматі, бо, крім міністрів сільського господарства України та Польщі, заступників міністрів, радників, також будуть представники асоціацій виробників різних рослин», — сказав Секерський.

Міністр агрополітики України бере активну участь у розв'язанні проблеми блокування української сільгосппродукції, займається підтримкою безперебійної роботи «зернового коридору», що дозволило підняти експорт сільгосппродукції у 2023-му до 22,9 млрд доларів — на 7% вище за показники 2022 року.

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Наразі Миколу Сольського вважають основним претендентом на посаду прем'єр-міністра на зміну Денису Шмигалю, який потрапив до низки скандалів, пов'язаних із провальними переговорами з поляками та незадовільними темпами будівництва фортифікацій на передовій.

Фото file.liga.net

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