Непрості переговори щодо зерна: міністр Сольський зустрінеться з урядом Польщі

Варшава очікує на важкі переговори з міністром аграрної політики України Миколою Сольським, який, на думку польських ЗМІ, виділяється «залізною хваткою».

ВІДЕО ДНЯ

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, якого цитують місцеві медіа, Микола Сольський візьме участь у спільному засіданні з польським урядом та представниками асоціацій сільгоспвиробників, на якому висловить тверду позицію за лібералізацію торгівлі з ЄС на користь українських фермерів.

«Приїжджає урядова делегація України у четвер до Варшави на спільне засідання урядів України та Польщі. Завтра ми збираємося у незвичайному форматі, бо, крім міністрів сільського господарства України та Польщі, заступників міністрів, радників, також будуть представники асоціацій виробників різних рослин», — сказав Секерський.

Міністр агрополітики України бере активну участь у розв'язанні проблеми блокування української сільгосппродукції, займається підтримкою безперебійної роботи «зернового коридору», що дозволило підняти експорт сільгосппродукції у 2023-му до 22,9 млрд доларів — на 7% вище за показники 2022 року.

РЕКЛАМА

Наразі Миколу Сольського вважають основним претендентом на посаду прем'єр-міністра на зміну Денису Шмигалю, який потрапив до низки скандалів, пов'язаних із провальними переговорами з поляками та незадовільними темпами будівництва фортифікацій на передовій.

Фото file.liga.net

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook