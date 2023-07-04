Сольський знову рятує аграріїв із кризи, в якій вони опинилися через безглузді дії Кабміну, — експерт

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський не вперше рятує українських аграріїв із кризи, в якій вони опинилися через безглузді дії Кабінету міністрів і, зокрема, його голови Дениса Шмигаля. Про це повідомив політолог Володимир Сонюк на своїй сторінці у соцмережі.

«Сольський вкотре рятує українських аграріїв із кризи, в якій вони опинилися через безглузді дії Кабміну. Так, днями він обговорив із міністром сільського господарства та продовольчого суверенітету Франції Марком Фено питання продовження роботи Чорноморського зернового коридору, питання транзиту української сільськогосподарської продукції Європою, а також напрямки співробітництва України та Франції в аграрній сфері», — написав експерт.

За його словами, це вже не вперше, коли міністр аграрної політики — один із небагатьох — реально робить свою справу та намагається врятувати вітчизняне сільське господарство.

На думку експерта, прем’єр-міністр Денис Шмігаль ігнорує тему заборони на експорт української сільськогосподарської продукції до країн ЄС.

«Хоча саме він провалив переговори з європейськими партнерами з цього питання», — написав Сонюк.

Він зазначив, що глава уряду зайнятий тим, що спочатку ініціював підвищення тарифів для українців, а коли втрутився арезидент Зеленський сам почав голосно критикувати цю ідею.

«Може, ОП варто подумати про нового прем'єра? Тим більше, що гідні кандидати — вже показують ефективну роботу!» — запитав експерт.

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