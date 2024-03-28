Копи можуть вимагати вийти з машини: адвокат назвав причини

Мало хто знає, що водій зобов’язаний тримати руки в полі зору поліцейського або посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України і не виходити з транспортного засобу без дозволу. Це положення пункту «б» частини 2 статті 16 Закону України «Про дорожній рух». І цього положення варто дотримуватися неухильно. Однак за яких умов правоохоронці можуть вимагати вийти з машини? Пояснення надав адвокат Олександр Головченко, який раніше розповів про зміни для українських водіїв у 2024 році.

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«Співробітники поліції мають право зупинити вас у виняткових випадках, передбачених статтею 35 Закону України «Про Національну поліцію», при цьому поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. При спілкуванні з поліцейським пам’ятайте про його основні обов'язки, регламентовані частиною 1 статті 18 Закону України «Про Національну поліцію». Жоден нормативно-правовий акт не має переліку підстав, за яких поліцейський може вимагати вийти з авто, однак у водіїв є обов’язок вийти з авто на вимогу поліцейського.

При відстороненні від керування ТЗ, коли є достатньо підстав вважати, що водій знаходиться у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Коли застосовується адміністративне чи кримінальне затримання водія.

Коли проводиться особистий огляд, огляд авто або обшук особи.

В інших невідкладних та непередбачених випадках, пов’язаних із передачею ТЗ для затримання правопорушників або доставляння осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги.

З метою усунення технічної несправності авто.

Це найлогічніші випадки, коли водій має вийти з автомобіля".

При цьому, додає адвокат, водій не зобов’язаний виходити з авто, щоб ознайомитися з доказами правопорушення, наприклад, із відеозаписом патрульного.

«Коли вам кажуть про якесь „орієнтування“, то попросіть його пред’явити, — радить адвокат. — У 95% випадків його немає, що підтверджує незаконність зупинки та інших дій».

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Раніше Олександр Головченко розповів, що потрібно для того, щоб скласти теоретичний іспит без навчання в автошколі.

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