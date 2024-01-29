Скласти теоретичний іспит без навчання в автошколі: адвокат пояснив, що для цього потрібно

Нещодавно набрала чинності постанова Кабміну № 1218, якою затверджено порядок складання майбутніми водіями теоретичного іспиту після самостійної підготовки. Особи, які вирішили самостійно вчити теорію, можуть використовувати друковану чи електронну літературу або вчити ПДР за темами навчальної програми. Майбутні кермувальники можуть скористатись онлайн-тренажером з ПДР. Він показує всі питання, які будуть на теоретичному іспиті, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«Для проходження тестування майбутні водії звертаються до будь-якого сервісного центру МВС. Вони мають отримати талон запису через функціонал е-запис або через термінал сервісного центру МВС. З документів потрібно надати:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);

медичну довідку, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;

ідентифікаційний номер;

наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Складання теоретичного іспиту коштує 13 грн".

Процедура іспиту після самостійної підготовки залишається незмінною: для успішного складання теорії необхідно відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Під час тесту допускаються 2 помилки, якщо більше — іспит не складено. Наступна спроба буде можлива за 10 днів. Кількість спроб не обмежена.

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