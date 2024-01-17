У 2024 році для українських водіїв діє низка нових змін: які «неприємні сюрпризи» чекати

Змінилося нарахування пенсійного збору під час купівлі нового автомобіля. Тепер відсоток нарахування залежить від його вартості:

до 499 620 грн — 3%;

до 878 120 грн — 4%;

понад 878 120 грн — 5% від вартості ТЗ

Про це пише адвокат Олександр Головченко, який раніше пояснював, чи потрібно новому власнику переоформляти страховий поліс при купівлі авто.

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«Крім того, з 1 січня 2024 року територіальні сервісні центри МВС підвищили вартість своїх адміністративних послуг для автомобілістів:

видача посвідчення водія — 230 грн;

теоритичний іспит — 250 грн;

практичний — 420 грн;

реєстрація та перереєстрація ТЗ — 350 грн".

Також варто знати про зміни ПДР, які вступили в дію ще з осіні 2023 року.

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Необхідно вмикати ходові вогні поза містом в будь-яку пору року (раніше було лише в період з 01 жовтня — до 01 травня).

«Змінено маркування для навчальних транспортних засобів з «У» на «Н». Термін «Учбовий транспортний засіб» замінено на «Навчальний транспортний засіб».

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Кандидатам у водії дозволили складати теоретичний іспит без обов’язкового навчання в автошколі.

Вимоги до перевезення дітей в авто посилилися. Якщо дитина має зріст до 150 см, в салоні транспортного засобу вона має перебувати в спеціальному автокріслі з пасками безпеки.

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Також забороняється перевезення дітей зростом до 150 см на задньому сидінні мопедів та мотоциклів".

Після самопідготовки теоретичний іспит на знання ПДР громадяни, як повідомляється, складають краще, ніж після автошколи.

Раніше «ФАКТИ» попереджали автомобілістів про аферу із «зеленими картами» для виїзду за кордон.

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