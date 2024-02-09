Не все так однозначно: адвокат пояснив, чи законний штраф за відсутність аптечки та вогнегасника
Відповідно до Правил дорожнього руху (п.
«Ч. 1 ст. 121 КУпАП встановлює відповідальність за керування транспортним засобом, що має технічні несправності. Однак відсутність в легковому автомобілі аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація, — пояснює юрист. — Виходячи з цього, відсутність в автомобілі цих предметів не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 121 КУпАП».
Тому штраф за керування автомобілем без аптечки, працездатного вогнегасника та знаку аварійної зупинки — незаконний, вважає адвокат.
«Таке порушення необхідно кваліфікувати за ст. 125 КУпАП (інші порушення ПДР), яка передбачає лише попередження, — додає Олександр Головченко. — Для водіїв, які здійснюють надання послуг з перевезення пасажирів, передбачений штраф на підставі ч. 2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 грн. А за повторне протягом року порушення водію буде загрожувати позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців. Автомобільна аптечка та справний вогнегасник — це надважливі предмети, які можуть врятувати життя. Тому вони мають бути у кожного водія».
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