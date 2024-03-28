Якщо Порошенко не вижене з фракції Княжицького за зв’язки з фсб, то до нього самого будуть питання, — експерт

Порошенко має виключити з фракції «ЄС» нардепа Миколу Княжицького, а правоохоронці — відкрити провадження за зустрічі з агентом фсб Сівковичем під час війни. Якщо цього не відбудеться, питання виникнуть вже до самого Порошенка. Про це пише політичний експерт Петро Олещук, коментуючи появу в медіа спільних фото нардепа Княжицького та агента фсб Сівковича.

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«Враховуючи, що статус нардепа дозволяє мати доступ до інформації, що становить державну вагу, було б цілком логічним, особливо під час війни з росією, правоохоронцям зайнятися нардепом-кумом ефесбешника, а Порошенку — виключити його з фракції. Звісно, якщо в них немає спільних інтересів», — пише експерт.

Олещук не виключає наявність таких інтересів з огляду на спільні справи Порошенка з Медведчуком.

Своєю заявою політичний експерт Олещук відреагував на фото зустрічей нардепа від фракції «ЄС» Княжицького із підозрюваним за держзраду Володимиром Сівковичем у Туреччині та Австрії вже після початку російсько-української війни.

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«Сівкович був відомим колишнім КГБістом та діючим представником фсб і на момент зустрічей з Княжицьким вже ходив під держзрадою і перебував в росії. Навряд його кум Микола Княжицький цього не знав. Більше того, Княжицький ще з початку 2000-х працював помічником Сівковича, який потім готував сотні іпсошних операцій, розгін Майдану, мережі „кротів“ в Україні та багато іншого. Незважаючи на це, у Сівковича та Княжицького були спільні справи, вони були співзасновниками громадських організацій та разом впливали на українську політику», — зазначає Олещук.

Олещук також звернув увагу на місце зустрічей Княжицького та ефесбешника Сівковича — Туреччина та Австрія. Туреччина є нейтральним майданчиком для зустрічей російських шпигунів з їхньою агентурою, пише експерт. Натомість Австрія відома своєю забороною на екстрадицію.

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Як повідомлялось, в медіа з’явилася інформація про те, що член фракції Порошенка нардеп Микола Княжицький продовжує підтримувати тісні звʼязки із держзрадником та ефесбешником Володимиром Сівковичем, який у 2014 році втік до рф, де працює на російські спецслужби.

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Згідно з інформацією, Княжицький та Сівкович продовжили спілкуватися навіть після анексії Криму росією, Іловайського котла та всіх звірств рф в Україні: нардеп у 2017 році зустрічався зі зрадником на курорті в Туреччині, а згодом (як мінімум у 2018−2019 роках) — в Ізраїлі та Австрії.

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