Ожиріння — теж хвороба: кого з чоловіків з ожирінням можуть не призвати до ЗСУ

Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), робота яких викликає нарікання навіть у медичного відомства, іноді може бути корисними для військовозобов'язаних.

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Адже військовозобовʼязаного чоловіка, приміром, з ожирінням можуть визначити непридатним або обмежено придатним до військової служби. Про це пише «Фокус» з посиланням на адвоката Андрія Межирицького.



Але в будь-якому разі юрист радить всім військовозобов'язаним перед проходженням ВЛК юрист радить звернутися до сімейного лікаря, отримавши висновок про наявність ожиріння, його тип і супутні хвороби. Після цього необхідно пройти медкомісію у військкоматі й наполягати на підтвердженні діагнозу.

За словами адвоката, у Положенні про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженому наказом Міноборони від 14. 08. 2008 р. № 402, йдеться про те, що захворювання ожиріння може дозволити виключити або обмежити можливість призову. Зокрема, відбувається поділ на значні, помірні та незначні порушення функцій.

«Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить, чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану», — сказав адвокат.

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Він зауважив, що найчастіше ВЛК визначає чоловіків із ожирінням обмежено придатними.

У разі незгоди висновок ВЛК можна оскаржити.

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Зазначимо, що народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, що чоловіків, яких ВЛК визнаватиме обмежено придатними, можуть направляти до бойових частин. За його словами, повторне проходження медкомісію дозволить прибрати корупційні ризики.

А тим часом в одному з українських регіонів вже почали оголошувати у розшук людей, котрі не з'явилися в ТЦК згідно з повісткою.

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