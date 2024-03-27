В одній з областей почали подавати в розшук осіб, які не з’явилися в ТЦК

Поки в частині областей обговорюють можливість подавати в розшук людей, які не з'являються в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), на Франківщині вже внесли близько 40 тисяч осіб до електронного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» як таких, що перебувають у розшуку.

ВІДЕО ДНЯ

Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Роман Боднар, повідомляє «Західний курʼєр». За його словами, люди, які внесені до системи «Оберіг», офіційно перебувають у розшуку поліції. Людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову.

«Таких осіб станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тисяч. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі „Оберіг“ і відразу примусово доставили до ТЦК», — заявив він.

За словами військового, від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до ТЦК і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато.

РЕКЛАМА

«Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так», — заявив представник ТЦК.

Він додав, що зараз у працівників ТЦК працює відеофіксація за допомогою бодікамер і відбувається складання протоколу про відмову від підписання.

РЕКЛАМА

«Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися», — наголосив Боднар та додав, що поліція має право примусово доставляти людей, які є в цій базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

Нагадаємо, що наприкінці січня уряд вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення. Перший варіант документа було запропоновано парламенту наприкінці грудня, але після шквалу критики його відкликали. Новий законопроект уже пройшов перше читання. Наразі парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає понад 4 тисячі поправок до законопроекту. Наразі розглянуто близько трьох тисяч правок.

РЕКЛАМА

Зокрема, було відхилено правку, яка могла призвести до примусової мобілізації чоловіків з 18 річного віку.

Фото з відкритих джерел

199

Читайте нас у Facebook