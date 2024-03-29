Цілісність оборони була порушена: Сирський пояснив причину відходу ЗСУ з Авдіївки

Крім потреб армії у мобілізованих головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також висловився на ще одну «чуттєву» тему — про причини відходу наших військових з Авдіївки.

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Їх він перечислив в інтерв’ю державному агентству «Укрінформ».

«Ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність нашої оборони була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед. Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки», — заявив Сирський.

За його словами, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон.

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«Варто також пам’ятати, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, і про це навряд чи будуть розповідати у „російському“ телевізорі. Лише у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів», — додає Сирський.

Крім того, заяви окупантів та низки повідомлень в західних ЗМІ про те, що рф нібито може знову спробувати захопити Харків, Сирський коментує так — ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій не можна, але якщо росія і наважиться на такий крок, то він стане для неї фатальним.

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«На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося „прорахувати“ противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом», — сказав він.

Також Сирський в інтерв'ю звернув увагу, що Україна могла б досягти більших успіхів на фронті якби союзники надали все необхідне озброєння. Це зокрема стосується і Харківського наступу, де також не вистачало ресурсів.

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Крім того, пояснює головком, відсутність необхідної кількості зброї та боєприпасів дозволила росіянам глибоко закопатися в землю на півдні України, у Запорізькій області, і штурм цих позицій, без ефективної підтримки з повітря, вартував нам людських втрат та втрат техніки. Останній випадок — Авдіївка.

«Ми б, безперечно, зберегли ці позиції за наявності достатньої кількості насамперед засобів ППО та артилерійських снарядів», — підкреслює Сирський.

Він розповідає, що тепер Сили оборони виконують завдання на всій величезній лінії фронту, фактично за нестачі озброєння та боєприпасів. На його думку, в цих умовах перехід до стратегічної оборони є логічним рішенням. Він вірить, що «снарядний голод» можна вирішити, якщо союзники допоможуть Україні в обсягах, яких обіцяють.

«Але настільки ж логічним є і зворотне: якщо Захід, як заявляє, поставить Україні все, що потребують її Збройні сили, це дасть змогу відкинути ворога, скільки б людей не мобілізовувала Росія, і нарешті завершити цю війну військовою перемогою над противником», — додає головком.

Нагадаємо, що 8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив новим головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. До цього цю посаду обіймав Валерій Залужний. Сам же Сирський впевнений у прийнятті аргументованих рішень Володимиром Зеленським і зазначає, що у президента були «вагомі причини» для такого рішення.

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