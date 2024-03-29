Пів мільйона не потрібні: Сирський оцінив потреби в мобілізації

Напруга у суспільстві, до якої призводить мобілізація «силовими методами», можливо, і не зовсім виправдана, адже в Збройних силах України переглянули потребу в мобілізації після аудиту певних частин — цифра буде суттєво меншою за 500 тисяч.

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Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю державному агентству «Укрінформ».

«Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців», — сказав Сирський, відповідачи на питання щодо цифри у 500 тисяч, яка називалася раніше.

За його словами, наразі переглядають чисельність певних частин, які не беруть участі у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. «Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин», — сказав він.

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Як відомо, цифру у 500 тисяч вперше назвав президент Володимир Зеленський. Під час прес-конференції 19 грудня 2023 року він повідомив, що Генштаб звернувся із запитом про мобілізацію додатково 450−500 тисяч українців. Після цього Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради першого законопроекту про посилення мобілізації. Наразі у парламенті розглядається другий варіант законопроекту Кабміну про мобілізацію. В той же час прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у березні заявив, що потреби мобілізувати 500 тисяч українців до лав Збройних сил України на даний момент немає.

Нагадаємо, що під час інтерв'ю Олександр Сирський також прокоментував звільнення Валерія Залежного.

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Фото t. me/osirskiy/



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