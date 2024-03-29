«Були вагомі причини»: що сказав Сирський про звільнення Залужного

Генерал-полковник Олександр Сирський, який був призначений на посаду головнокомандувача Збройних сил України, впевнений у прийнятті аргументованих рішень президентом Володимиром Зеленським під час великої війни. В інтерв'ю «Укрінформу» головком вперше прокоментував звільнення свого попередника Валерія Залужного, зазначивши, що у президента були «вагомі причини» для такого рішення.

ВІДЕО ДНЯ

«Якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, — це означає, що ці причини — вагомі», — сказав генерал.

Однак, за словами Сирського, його обов'язок як військового полягає у виконанні наказів, а не їх обговоренні. Він висловив повагу колишньому головнокомандувачу Валерію Залужному, з яким разом працював у складний період під час російського вторгнення.

«Ми з Валерієм Федоровичем працювали пліч-о-пліч у найважчі часи від початку російського повномасштабного вторгнення, та навіть раніше. Працювали як одна команда. Бажаю йому успіху на новій і дуже відповідальній посаді», — зазначив генерал-полковник.

РЕКЛАМА

Сирський також обіцяє, що його робота буде спрямована на підвищення ефективності дій Збройних сил та максимального ураження ударних угруповань противника.

Він також підкреслив необхідність оновлення складу Генерального штабу та інших органів військового управління, залучивши до цього бойових офіцерів з великим практичним досвідом, набутим на полі бою.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що колишній головком Валерій Залужний після звільнення з посади був визнаний ВЛК непридатним до служби в ЗСУ.

РЕКЛАМА

314

Читайте нас у Facebook