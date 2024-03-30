Відбивались від дронів три години: вночі ворог знову атакував енергетичні об'єкти на півдні України

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Уночі 30 березня 2024 року ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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«Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА „Shahed-136/131“, дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей», — йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України також повідомили, що під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура.

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«Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад 3 години. Дрони типу «Shahed-131/136"маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО. В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в небі на Дніпропетровщині, 2 — в Одеській області та 1 — на Херсонщині. Влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано», — йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу України, протягом минулої доби ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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«Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні установи, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об’єкти цивільної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

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На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 4 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 3 рази атакував позиції українських військ.

«Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», росіяни на полі бою почали масово втрачати один з видів техніки.

Фото: airdatanews.com

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