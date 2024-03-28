росія масово втрачає один з видів техніки: експерт пояснив, що відбувається

У картині бойових втрат російської армії в Україні виникла дивна ситуація. Якщо на початку війни співвідношення втрат танків до бойових бронемашин становило 1:1,87, то зараз сягнуло 1:4. Про це заявив військовий оглядач Річард Верекер, який спеціалізується на відстеженні втрат окупантів в Україні.

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«росія втрачає танки й БМП щомісяця з початку війни. Кожного місяця війни вона втрачала більше БМП, ніж танків, в середньому 1,87 БМП (червона лінія) на кожен танк. Але кожного місяця співвідношення (синя лінія) було досить близьким до середнього, сягаючи 2,17 у травні 2022 року, і мінімального 1,47 у березні 2023 року. Однак цього місяця, у березні 2024 року, воно набагато вище — 3,87, і навіть вище за 6,80, якщо ви просто подивитеся на останні 10 днів».

За словами експерта, він не може визначити причини, чому так сталось.

«Можливо, це пов'язано з тактикою або доступністю транспортних засобів, або, можливо, вибори в росії є фактором, але це відбувається і, здається, прискорюється протягом місяця. Кожного разу, коли я перевіряю цифри, співвідношення ще більше зростає», — зазначив Верекер.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що, на думку британської розвідки, росія хоче захистити свої винищувачі та військові кораблі, які зазнали великих втрат через українські атаки, за допомогою копій та іншого обману.

Фото Генштабу ЗСУ

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