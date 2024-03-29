Ворог атакував Україну ракетами та дронами: пошкоджено низку об’єктів енергоструктури

В ніч на п'ятницю, 29 березня, російський ворог атакував Україну ракетами різних типів та дронами.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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А рано-вранці агресор запустив по Україні крилаті ракети з бортів Ту-95М.

«Ракетна небезпека в областях, де оголошено тривогу! Попередньо здійснено пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Вирушайте в укриття», — говориться в повідомленні.

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Після цього злетів МІГ-31К, з якого росіяни запустили «Кинджали». Також в цей час відбувалися пуски балістики з тимчасово окупованого Криму.

Спочатку крилаті ракети увійшли до України через Харківську область. Рухалися у Полтавську, Черкаську, Київську, Вінницьку, Житомирську та Хмельницьку області. Пізніше ракети почали летіти у західні області України.

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При цьому вони пролітали Волинську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Рівненську області.

Крім того, ціллю ворога стала Дніпропетровська область.

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«Авіаційні ракети, що керуються, на Дніпропетровську область у північному напрямку», — повідомили в Повітряних Силах.

Пізніше у Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровській області пролунала серія вибухів. В одному з районів Кам'янського зникла електрика.

Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак заявив, що росіяни атакували критичну інфраструктуру.

«Ворог атакував ряд об'єктів критичної інфраструктури області. Подробиці — згодом», — написав він у соцмережі.

Під час масованої атаки росіяни атакували Дніпро, у деяких районах виникли перебої зі світлом.

Також голова ОВА додав, що ППО збила вночі над областю 10 безпілотників — у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. Також над Дніпром знищили 4 ракети (за уточненою інформацією, йдеться про 12 збитих ракет і 12 БПЛА).

На жаль, пошкоджень зазнали кілька енергетичних об'єктів — у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав працівник. Також є постраждалі у Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив. Серед них — 5-річна дівчинка. Дитина лікуватиметься амбулаторно, як і жінки 19 та 47 років. А двох чоловіків, 36 та 47 років, довелося госпіталізувати, один з них — «важкий». У тому ж кооперативі було зруйновано 3 дачні будинки, ще 4 — пошкоджені. Понівечені й автомобілі.

Повідомив про влучання у енергооб'єкт області й очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його інформацією, над регіоном було збито 6 «шахедів» та одна крилата ракета (над Уманню).

Своєю чергою, в «Укренерго» заявили про значні пошкодження об'єктів енергогенерації в центральному та західному регіонах України. Аварійні відключення електроенергії довелося застосувати на Дніпропетровщині, а на Харківщині діють графіки погодинних відключень.

Згідно з підсумковою інформацією Повітряних Сил, всього в ніч на 29 березня 2024 року ворог застосував для ударів по Україні 99 засобів повітряного нападу:

60 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область рф);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (із трьох винищувачів МіГ-31К — Рязанська область рф);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (з окупованого Криму);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 — Бєлгородська область);

4 крилаті ракети «Іскандер-К» (Курська область рф);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС).

В результаті протиповітряного бою знищити вдалося 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети «Іскандер-М».

Нагадаємо, що напередодні президент Зеленський поінформував про вірогідність масштабного наступу рф вже у кінці травня — на початку червня, констатувавши при цьому, що Україна до нього не готова через брак озброєння.

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